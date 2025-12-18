English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
...तर शिवसेनेतील काही जण फुटले असते, एकनाथ शिंदेंसमोर प्रताप सरनाईकांच्या विधानाने खळबळ

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सरनाईकांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे राजकीय विश्वात चांगलीच खळबळ उडाली आहे  

शिवराज यादव | Updated: Dec 18, 2025, 08:59 PM IST
भाजपा-शिवसेना युती झाली नसती तर शिवसेनेतील काही जण फुटले असते असं वक्तव्य मंत्री प्रताप सरनाईकांनी केलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सरनाईकांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे राजकीय विश्वात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. भाजपा-शिवसेना युती झाली नसती तर शिवसेनेतील काही जण फुटले असते असं वक्तव्य मंत्री प्रताप सरनाईकांनी केलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सरनाईकांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे राजकीय विश्वात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

ऐकलंत प्रताप सरनाईक काय म्हणतायत. भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली नसती तर काही जण फुटले असते. मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं ठाण्याच्या सभेतील या भाषणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. महापालिका निवडणुकांची घोषणा झालीये. त्यामुळे प्रत्येक पक्षानं निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. अशात ठाण्यात झालेल्या एका सभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीतच प्रताप सरनाईकांनी हे खळबळजनक विधान केलं आहे.

ठाणे म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला, त्यांच्यासाठी ठाणे महानगर पालिकेची निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची. मात्र ठाणे महानगर पालिका निवडणुकीत महायुतीमध्ये सुरुवातीपासूनच तणावाचं वातावरण दिसत होतं. शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्र लढतील अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली होती. कल्याण-डोंबिवलीत भाजपनं शिवसेनेला खिंडार पाडण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे महायुतीत तणाव आणखीनच वाढला होता. अशात युती झाली नाही तर शिवसेनेतील काही महत्त्वाच्या माजी नगरसेवकांचा भाजपची कास धरण्याचा प्रयत्न होता. मात्र युती झाली आणि पक्षातील संभाव्य फाटाफूट थांबली असा दावा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. 

दरम्यान सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी सरनाईकांच्या वक्तव्यावर सारवासारव केली आहे. युती झाली पाहिजे हे सुरुवातीपासूनचं धोरण होतं असं संजय शिरसाट म्हटलं आहे. तर भाजप आज ना उद्या एकनाथ शिंदेंचा पक्ष गिळणार असल्याचा दावा खासदार संजय राऊतांनी केला आहे.

मुंबई, ठाणे आणि कल्याणमध्ये पूर्ण युती होणार असल्याची घोषणा झाली आहे. मात्र अद्याप जागावाटप झालेलं नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील उमेदवारांमध्ये नाराजी होणं उघड आहे. त्यामुळे संभाव्य नाराजी टाळण्यासाठी दोन्ही पक्ष काय उपाय करणार याकडे सा-यांच लक्ष लागलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

