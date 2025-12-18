...तर शिवसेनेतील काही जण फुटले असते, एकनाथ शिंदेंसमोर प्रताप सरनाईकांच्या विधानाने खळबळ

भाजपा-शिवसेना युती झाली नसती तर शिवसेनेतील काही जण फुटले असते असं वक्तव्य मंत्री प्रताप सरनाईकांनी केलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सरनाईकांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे राजकीय विश्वात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. भाजपा-शिवसेना युती झाली नसती तर शिवसेनेतील काही जण फुटले असते असं वक्तव्य मंत्री प्रताप सरनाईकांनी केलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सरनाईकांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे राजकीय विश्वात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
ऐकलंत प्रताप सरनाईक काय म्हणतायत. भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली नसती तर काही जण फुटले असते. मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं ठाण्याच्या सभेतील या भाषणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. महापालिका निवडणुकांची घोषणा झालीये. त्यामुळे प्रत्येक पक्षानं निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. अशात ठाण्यात झालेल्या एका सभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीतच प्रताप सरनाईकांनी हे खळबळजनक विधान केलं आहे.
ठाणे म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला, त्यांच्यासाठी ठाणे महानगर पालिकेची निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची. मात्र ठाणे महानगर पालिका निवडणुकीत महायुतीमध्ये सुरुवातीपासूनच तणावाचं वातावरण दिसत होतं. शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्र लढतील अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली होती. कल्याण-डोंबिवलीत भाजपनं शिवसेनेला खिंडार पाडण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे महायुतीत तणाव आणखीनच वाढला होता. अशात युती झाली नाही तर शिवसेनेतील काही महत्त्वाच्या माजी नगरसेवकांचा भाजपची कास धरण्याचा प्रयत्न होता. मात्र युती झाली आणि पक्षातील संभाव्य फाटाफूट थांबली असा दावा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे.
दरम्यान सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी सरनाईकांच्या वक्तव्यावर सारवासारव केली आहे. युती झाली पाहिजे हे सुरुवातीपासूनचं धोरण होतं असं संजय शिरसाट म्हटलं आहे. तर भाजप आज ना उद्या एकनाथ शिंदेंचा पक्ष गिळणार असल्याचा दावा खासदार संजय राऊतांनी केला आहे.
मुंबई, ठाणे आणि कल्याणमध्ये पूर्ण युती होणार असल्याची घोषणा झाली आहे. मात्र अद्याप जागावाटप झालेलं नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील उमेदवारांमध्ये नाराजी होणं उघड आहे. त्यामुळे संभाव्य नाराजी टाळण्यासाठी दोन्ही पक्ष काय उपाय करणार याकडे सा-यांच लक्ष लागलं आहे.