गर्भवती महिलांनो सावधान! उन्हाळा ठरतोय घातक, डॉक्टर काय सांगतात?

प्रताप नाईक झी 24 तास कोल्हापूर : आला उन्हाळा गर्भवती महिलांनो आरोग्य सांभाळा अस सांगण्याची वेळ आली आहे. राज्यात वाढलेल्या उन्हाच्या तडाख्यामुळे गरोदर महिलांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचं डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात अक्षरशः सूर्य आग ओकतोय. वाढलेल्या उष्णतेमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. मात्र, याचा सर्वाधिक परिणाम गर्भवती महिलांवर होत असल्याचं दिसून येत आहे. शरीरातील पाण्याची कमतरता, चक्कर येणे, तसेच रक्तदाबातील चढ-उतार या समस्या गर्भवती महिलांसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहेत.
गर्भधारणेच्या पहिल्या ते तिसऱ्या महिन्यांपर्यंत अति उष्णतेचा धोका अधिक असतो. त्यानंतर चौथ्या ते नवव्या महिन्यांदरम्यान उष्णतेचा त्रास अधिक जाणवतो. या काळात महिलांच्या शरीरात अनेक शारीरिक बदल होत असतात. वाढत्या उष्णतेमुळे शरीराचे तापमान वाढणे, सूज येणे, तसेच काही प्रकरणांमध्ये अकाली प्रसूतीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच उन्हाळ्यात गरोदर महिलांनी विशेष काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे.
दिवसातून किमान 8 ते 10 ग्लास पाणी पिणे गरजेचे आहे.
दुपारी 12 ते 4 या वेळेत उन्हात जाणे टाळावे
सैल आणि सुती कपडे परिधान करावेत
आहारात फळे आणि द्रव पदार्थांचा समावेश वाढवावा
बाळाची हालचाल कमी जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा
योग्य काळजी घेतल्यास गर्भवती महिला आणि बाळ दोघेही सुरक्षित राहू शकतात. संपूर्ण महाराष्ट्रभर कडाक्याचं ऊन असल्यानं थोडी काळजी घेतल्यास बाळ आणि गर्भवती महिला उन्हामुळं होणा-या अपायकारक आजरांपासून लांब राहतील.
नारळाचे पाणी, ताक आणि लिंबू सरबत यांसारखी पेये देखील फायदेशीर आहेत. आहारात हलका आणि पौष्टिक आहार समाविष्ट असावा. अतिरिक्त तेल, मसाले आणि बाहेरचे अन्न टाळा. तुमच्या आहारात ताजी फळे, हिरव्या भाज्या आणि डाळी, दूध व सुकामेवा यांसारख्या प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश करा.
सध्याची उष्णतेची लाट तीव्र आहे. तापमान ३५ ते ३६ अंश सेल्सिअसच्या आसपास आहे. उन्हात राहणे गर्भवती महिलांसाठी धोकादायक आहे. गर्भवती महिलांनी उन्हाळ्यात अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण यामुळे आई आणि बाळ दोघांनाही हानी पोहोचू शकते. गर्भवती महिलांनी नेहमी थंड ठिकाणी राहावे आणि शक्य तितके पाणी प्यावे, कारण निर्जलीकरण (डिहायड्रेशन) गर्भातील बाळ आणि बाळ दोघांसाठीही हानिकारक ठरू शकते. त्यामुळे, पाण्याची टंचाई टाळावी आणि आपल्या आहाराबाबत अत्यंत काळजी घ्यावी.
गर्भवती महिलांनी उन्हाळ्यात नेहमी फळे आणि हिरव्या भाज्यांचे सेवन करावे. उन्हाळ्यात मसालेदार पदार्थ टाळावेत, कारण ते उष्ण असतात आणि गर्भवती महिलांसाठी खूप हानिकारक ठरू शकतात. गरोदरपणात महिलांनी नारळाचे पाणी पिणे आवश्यक आहे, कारण उन्हाळ्यात गर्भवती महिलांना निर्जलीकरण आणि शरीरातील पाणी कमी होण्याचा धोका जास्त असतो. हे आई आणि बाळ दोघांसाठीही हानिकारक ठरू शकते. त्यामुळे, उन्हाळ्यात नेहमी सावधगिरी बाळगावी आणि थंड ठिकाणी राहावे.
अति मसालेदार, तळलेले आणि बाहेरचे पदार्थ खाणे टाळा. कॅफीन आणि साखरयुक्त पेये मर्यादित प्रमाणात घ्या. शेवटी, गर्भवती महिलांनी उन्हाळ्यात संतुलित आहार, पुरेसे पाणी पिणे आणि आरामदायक दिनचर्या पाळून आपले आरोग्य जपले पाहिजे. यामुळे आई आणि बाळ दोघांचेही आरोग्य सुनिश्चित होईल.