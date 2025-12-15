English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील 'त्या' आरोपीला फाशीच! राष्ट्रपतींनी दया अर्ज फेटाळला; 2 वर्षांच्या मुलीला चॉकलेटचं अमिष दाखवून...

President Rejects Mercy Plea: 2012 साली घडलेल्या या बलात्कार प्रकरणानंतर कनिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानंतर थेट राष्ट्रपतींकडे करण्यात आलेला दयेचा अर्ज

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 15, 2025, 06:45 AM IST
राष्ट्रपती भवनाकडून देण्यात आली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

President Rejects Mercy Plea: महाराष्ट्रात 2012 साली एका दोन वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार आणि हत्या केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या एका आरोपीची दयेची याचिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी फेटाळली. ही माहिती राष्ट्रपती भवनाने जाहीर केली आहे. 2022 रोजी राष्ट्रपतिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुर्मू यांनी फेटाळलेली ही तिसरी दयेची याचिका आहे. नेमकं हे प्रकरण काय होतं आणि काय घडलेलं ते जाणून घेऊयात...

नेमकं घडलेलं काय?

सदर प्रकरणामधील आरोपीचे नाव रवी अशोक घुमारे, असे असून त्याने महिला दिनी म्हणजेच 8 मार्च 2012 रोजी दोन वर्षांच्या मुलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर तिची हत्या केली होती. ही घटना जालना शहरात इंदिरानगर भागात घडली होती. या घटनेनंतर 16 सप्टेंबर 2015 रोजी घुमारे याला स्थानिक न्यायालयाने त्याच्या या कृष्ण कृत्याबद्दल फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. ही फाशीची शिक्षा पुढे जानेवारी 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. यावर घुमारे याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असताना न्यायालयाने याचिका फेटाळत 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.

कोर्टाने काय म्हटले होते?

विद्यामान सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची 2019 मध्ये सुनावणी केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी कायम ठेवताना न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती रोहिंग्टन फली नरिमन यांनी निकालपत्रात घुमारे याच्या कृत्याला कोणतीही माफी नाही, असे स्पष्ट करत लैंगिक भूक शमवण्यासाठी सर्व नैसर्गिक, सामाजिक, कायदेशीर मर्यादा घुमारेने ओलांडल्याचे स्पष्ट केले होते. घुमारेने मुलीचे फुलण्यापूर्वीच आयुष्य निष्ठुरपणे संपवले. त्या मुलीला वडीलकीचे प्रेम, आपुलकी, संरक्षण देण्याऐवजी वासनेचा बळी बनवले. हे प्रकरण विश्वासघाताचे, सामाजिक मूल्यांच्या हासाचे, गलिच्छ व विकृत मनोवृत्ती दर्शवणारे क्रूर प्रकरण आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. 

राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका किती वेळा करता येते?

नवीन कायद्यांतर्गत म्हणजेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत नवा नियम करण्यात आला आहे. 1 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील कलम 472 नुसार मृत्युदंडाच्या प्रकरणात दया याचिका फक्त एकदाच दाखल करता येते. यापूर्वी सीआरपीसीअंतर्गत अशी स्पष्ट मर्यादा नव्हती.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

