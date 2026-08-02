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महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी, सात वर्षांची शिक्षा अन्...; वाचा कायद्यातील तरतूदी

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे सक्तीच्या धर्मातरणावर आता कठोर शिक्षा होणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 02, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:54 PM IST
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी, सात वर्षांची शिक्षा अन्...; वाचा कायद्यातील तरतूदी
Image Credit: President Murmu Clears Maharashtra Anti Conversion Law state notification awaited

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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