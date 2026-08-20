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श्रीमद्भागवत वाचलं असतं तर अपघाती मृत्यू झाला नसता? अजित पवारांबाबत इस्कॉन अध्यक्षांचं वादग्रस्त वक्तव्य

 श्रीमद्भागवत’ वाचलं असतं तर अपघाती मृत्यू झाला नसता. इस्कॉन खारघरचे अध्यक्ष डॉ. सूरदासजी यांनी अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यू बाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 20, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:00 PM IST
श्रीमद्भागवत वाचलं असतं तर अपघाती मृत्यू झाला नसता? अजित पवारांबाबत इस्कॉन अध्यक्षांचं वादग्रस्त वक्तव्य

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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श्रीमद्भागवत वाचलं असतं तर अपघाती मृत्यू झाला नसता? अजित पवारांबाबत इस्कॉन अध्यक्षांचं वादग्रस्त वक्तव्य
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