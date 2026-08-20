/श्रीमद्भागवत वाचलं असतं तर अपघाती मृत्यू झाला नसता? अजित पवारांबाबत इस्कॉन अध्यक्षांचं वादग्रस्त वक्तव्य

नवी मुंबई : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीत अजित पवार यांचे विमानत कोसळले. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या वृत्ताने महाराष्ट्रच नाही तर देशभरात खळबळ माजली. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत घातपाताचे देखील संशय व्यक्त करण्यात आला. त्याअनुषंगाने विविध तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून तपास सुरु आहे. अशातच नवी मुंबईतील इस्कॉन मंदिराच्या अध्यक्षांनी अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यू बाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.
इस्कॉन खारघरचे अध्यक्ष डॉ. सूरदासजी यांनी अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यू बाबत केलेले वादग्रस्त वक्तव्य चर्चेत आले आहे. अजित पवार यांना मागील आषाढी एकादशीला मी ‘श्रीमद्भागवत’ ग्रंथ भेट दिला होता असं डॉ. सूरदासजी यांनी सांगितले. हा ग्रंथ नक्की वाचा, असं त्यांनी अजित पवारांना आवर्जून सांगितलं होतं. मात्र, अजित पवारांनी हा ग्रंथ वाचला नसल्याचा सूरदासजींचा विश्वास आहे. ‘श्रीमद्भागवत’ वाचल्यास अपघाती मृत्यू होत नाही, असा त्यांचा विश्वास आहे. अजित पवारांसोबत जे काही घडलं, ती अत्यंत दुर्दैवी घटना असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
नवी मुंबई मनपा मुख्यालयात शिवसेना शिंदे गटातर्फे सभागृह नेते सागर नाईक यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. तुर्भे येथील वेस्ट टु एनर्जी प्रकल्पाचे कंत्राट ज्या कंत्राटदाराला मिळाले आहे त्याचं कंपनीच्या सबकंपनी मार्फत टेंडर मिळाल्याच्या एक दिवस आधी नवी कोरी मर्सडिज गाडी सभागृह नेत्यांना गिफ्ट करण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप शिवसेना शिंदे गटातर्फे करण्यात आलाय. नवी मुंबईत नाईक जनता पार्टी सत्तेत असून महापालिकेला पोखरण्याचे काम येथील सत्ताधारी करत आहेत. येणाऱ्या काळात रोज नवंनवीन घोटाळे बाहेर काढू असा इशारा देखिल यावेळी नगरसेवक अंकुश कदम यांनी दिला.