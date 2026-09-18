/पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 76 व्या वाढदिवसानिमित्ताने ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलनातून ‘सेवा संकल्प अभियाना’चा शुभारंभ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 76 वा वाढदिवस : डोंबिवलीतील श्री गणेश मंदिर संस्थानात श्री वरदगणेशाची महाआरती भक्तीमय वातावरणात पार पडली.. रविंद्र चव्हाण यांच्यासह भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.. नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या निरोगी दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली.. यावेळी ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलित करून सेवा संकल्प अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला.
डोंबिवलीतील श्री गणेश मंदिर संस्थानात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ग्रामदैवताची महाआरती भक्तीमय वातावरणात संपन्न झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून यावेळी भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष तथा डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते यावेळी 'आशीर्वादाचा दिवा' प्रज्वलित करण्यात आला.
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निरोगी आणि सुदृढ दीर्घायुष्यासाठी तसेचा विकसित भारत संकल्पासाठी डोंबिवलीचे ग्रामदैवत श्री वरदगणेशाच्या चरणी असंख्य डोंबिवलीकरांनी सामूहिकरीत्या प्रार्थना केली.
"हा 'आशीर्वादाचा दिवा’ मोदीजींच्या सेवाव्रताचा आणि विकसित भारताच्या संकल्पाचे प्रतीक आहे." असे रविंद्र चव्हाण म्हणाले. "आपणही आपल्या घरी किंवा परिसरात 'आशीर्वादाचा दिवा' प्रज्वलित करून आपल्या लाडक्या मोदीजींना शुभाशीर्वाद द्यावेत", असे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी भाजपचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, कल्याण-डोंबिवलीचे उपमहापौर राहुल दामले, गटनेते शशिकांत कांबळे, पश्चिम मंडळ अध्यक्षा प्रिया जोशी, नगरसेवक मंदार हळबे, नगरसेवक समीर चिटणीस, नगरसेविका ज्योती पाटील, नगरसेविका मंदा पाटील, नगरसेविका रंजना पेणकर, नगरसेविका मृदुला नाख्ये, भाजपा युवा मोर्चा कल्याण जिल्हा उपाध्यक्ष अनमोल म्हात्रे यांच्यासह अनेक मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
चंद्रपूरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 76 व्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता पक्षाकडून ‘आनंदोत्सवांचं आयोजन करण्यात आलं....मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलित करून शुभेच्छा व्यक्त करण्यात आल्या... विशेष आकर्षण म्हणून 76 फुटांचा भव्य विशेष केक कापण्यात आला.