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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 76 व्या वाढदिवसानिमित्ताने ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलनातून ‘सेवा संकल्प अभियाना’चा शुभारंभ

डोंबिवलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या निरोगी दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. यावेळी ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलित करून सेवा संकल्प अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 18, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:35 PM IST
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 76 व्या वाढदिवसानिमित्ताने ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलनातून ‘सेवा संकल्प अभियाना’चा शुभारंभ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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