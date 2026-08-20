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भारताच्या राजकारणात मोठा भूकंप येणार? संजय राऊतांचा मोठा दावा, म्हणाले, '17 सप्टेंबरनंतर PM मोदी...'

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. थेट पंतप्रधान मोदींचे नाव घेत त्यांनी दावा केला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 20, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:10 AM IST
भारताच्या राजकारणात मोठा भूकंप येणार? संजय राऊतांचा मोठा दावा, म्हणाले, '17 सप्टेंबरनंतर PM मोदी...'
Image Credit: sanjay raut

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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भारताच्या राजकारणात मोठा भूकंप येणार? संजय राऊतांचा मोठा दावा, म्हणाले, '17 सप्टेंबरनंतर PM मोदी...'
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