भारताच्या राजकारणात मोठा भूकंप येणार? संजय राऊतांचा मोठा दावा, म्हणाले, '17 सप्टेंबरनंतर PM मोदी...'

नरेंद्र मोदी हे सात ते आठ महिनेच पंतप्रधान म्हणून पदावर राहितील, असं काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं. राहुल गांधी यांच्या या वक्तवावरुन शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. 17 सप्टेंबर नंतर तुम्हाला कळेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे काय होईल? असा दावा यावेळी संजय राऊत यांनी केला आहे. तसंच, मोदींनंतर अमित शाह पंतप्रधान होणार का? यावरही त्यांनी उत्तर दिलं आहे.
'राहुल गांधी आणि माझं एकमत आहे. याच्यावर मी गेले कित्येक महिने हेच सांगतोय. नरेंद्र मोदी त्यांची टर्म पूर्ण करत नाहीत. त्यांना अत्यंत वाईट परिस्थितीत हे पद सोडावे लागणार. तुम्हाला 17 सप्टेंबरनंतर या गोष्टीचा उलगडा होईल. 17 सप्टेंबरला त्यांचा वाढदिवस आहे. नरेंद्र मोदींचा हा पंतप्रधान म्हणून शेवटचा वाढदिवस असेल त्यानंतर ते पंतप्रधान राहणार नाहीत. मोदींच्या वाढदिवसाला अंध भक्तांनी नाचावे, पार्ट्या कराव्यात नंतर मोदींना काय प्रसंगना तोंड द्यावं लागेल ते बघा. 17 सप्टेंबर नंतर तुम्हाला कळेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे काय होईल? त्यांना काय प्रसंगांना समोरे जावं लागेल,' असं भाकितच संजय राऊतांनी केलं आहे.
'पंतप्रधान मोदी यांच्यानंतर अमित शाह पंतप्रधान होणार का? असा प्रश्न विचारला असता राऊतांनी अमित शाह कधीच प्रधानमंत्री होणार नाही. मोदी जाणार तर अमित शाहा पण जाणार. मोदी आणि अमित शाह एक वर एक फ्री आहेत ना,' असा मिश्किल टोला त्यांनी लगावला आहे.
भाजपचे नेते देशातील सर्व विद्यापीठात भेट देणार आहेत. जेन झींना आकर्षित करण्यासाठी भाजपची ही रणनिती असल्याचं बोललं जातं. यावरही संजय राऊतांनी भाष्य केलं आहे. 'भाजपने महाराष्ट्रातील आश्रम शाळेत जावून यावं. आता तुम्ही विद्यापीठात जा किंवा इंटरनॅशनल स्कुलमध्ये जा. जेन झी तुमच्यासोबत येणार नाहीत. जेन झींनी तुमचं ढोंग ओळखले आहे. सगळ्या मंत्र्यांना सांगितलंय त्यांनी विद्यापीठात जावं. कठीण आहे. या पंतप्रधानांचे कठीण आहे. चांगलं काम करा की आपापल्या खात्याचे,' अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.