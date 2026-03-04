कैद्यांची ₹360000000 ची कमाई! महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला पैसा; एवढा पैसा आला कुठून?

Prisoner Made Products: राज्यातील कारागृहातील कैद्यांनी राज्य सरकारला कोट्यवधींची कमाई करुन दिली आहे असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र हे खरं आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या तुरुंगांमध्ये असलेल्या कैद्यांनी तयार केलेल्या विविध वस्तूंच्या विक्रीतून सरकारला गेल्या तीन वर्षांत 36 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ही माहिती सरकारकडूनच जारी करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास प्रशिक्षणाद्वारे कैद्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा हा उपक्रम यशस्वी ठरत असून त्यामधून सरकारलाही मोठा आर्थिक फायदा होत असल्याचं नव्या आकडेवारीतून समोर आलं आहे.
राज्यांतील विविध कारागृहांत 43 हजारांहून अधिक कैदी आहेत. या कैद्यांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. या माध्यमातून कैद्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या तब्बल 66 पद्धतीच्या वस्तूंची निर्मिती करण्यात येते. यात बांबूचे फर्निचर, हस्तकला, साबण, कपडे, मातीचे दिवे आणि घरगुती वस्तूंचा समावेश आहे. कैद्यांनी तयार केलेल्या याच वस्तूंच्या विक्रीच्या माध्यमातून सरकारला सुमारे 36 कोटींचा महसूल मिळाला आहे.
राज्यभरातील 60 कारागृहांतील 43 हजार कैद्यांचे व्यवस्थापन तसेच आहार, शिक्षण, कपडे, आरोग्य, वैद्यकीय खर्च व त्यांच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी सरकारकडून घेतली जाते. या कैद्यांना रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट, टाटा स्ट्राइव्ह, मे. मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मे. हरिदास माधवदास सुंगधी, पुणे, भारत मिलिंग इंडस्ट्रीज, नाशिक इत्यादी संस्थांमार्फत शिक्षण दिलं जातं. कारागृहातील कैद्यांना संगणक प्रशिक्षण, डिजिटल मित्र, असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन, फिल्ड टेक्निशियन, प्लंबर, सोलर पॅनल, घरगुती उपकरणे, सुतारकाम, शिवणकाम व वाहन दुरुस्ती इत्यादी प्रकारचे काैशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाते.
महाराष्ट्र कारागृह विभाग कैद्यांच्या सुधारणा व पुनर्वसनसाठी शिक्षणावरही विशेष भर देताना दिसतो. राज्यातील 10 प्रमुख कारागृहांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रांसोबतच अभ्यास केंद्रे चालवली जातात. येरवडा, पुणे, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूरसारख्या मोठ्या 10 कारागृहांमध्ये अभ्यास केंद्रे चालवली जात आहेत. या कारागृहांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (YCMOU) आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (IGNOU) यांच्याशी करार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, व्यावसायिक/कौशल्य विकास अभ्यासक्रम असे बरेच पर्याय कैद्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
कैद्यांनी दहावी किंवा बारावीची अथवा पदवी किंवा त्यावरील वरच्या स्तराची कोणतीही परीक्षा दिली आणि ते उत्तीर्ण झाले तर त्यांच्या शिक्षेमधून 90 शिक्षा माफी दिली जाते. आतापर्यंत 214 हून अधिक कैद्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.