गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये येणार होते; पृथ्वीराज चव्हाणांचा गौप्यस्फोट, म्हणाले 'मंत्रीपद द्या अन्यथा नागपूरचे दोघे...'

भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये येणार होते असा गौप्यस्फोट काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. मी मुख्यमंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे आणि अहमद पटेल गुप्त बैठका झाल्या होत्या असंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच गोपीनाथ मुंडेंनी मंत्रीपदासाठी अट घातली होती. गोपीनाथ मुंडे यांनी मंत्री करण्याची अट घातली होती, मंत्रीपद द्या अन्यथा नागपूरचे दोघे मला निवडून येऊ देणार नाहीत असं ते म्हणाले होते असं त्यांनी सांगितलं आहे. सोनिया गांधी यांनीही पक्षप्रवेशासाठी परवानगी दिली होती. पण मनमोहन सिंग यांनी विरोध केला असा मोठा खुलासा त्यांनी केला आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांनी हा गौप्यस्फोट केल्याने राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
"मी मुख्यमंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे यांना काँग्रेसमध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. आमचं सगळं ठरलं. सोनिया गांधींची परवानगी घेतली. त्यांनी माझ्याकडे माझं मत मागितलं. त्यांनी सांगितलं, मला खासदारकीचा राजीनामा द्यावा लागेल. मला मंत्री करा, कारण मला पोटनिडणूक लढावी लागेल. भाजपाचे नागपूरचे दोघे काही मला निवडून येऊन देणार नाहीत. तिथे त्यावेळी जातीवादाचा प्रश्न होता," असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "मी त्यांना म्हटलं की, कॅबिनेट मंत्रीपदाचं माहिती नाही, पण राज्यमंत्री करता येईल. आमचं सगळं ठरलं. ते गुप्तपणे आले. कोणाला कळू नये म्हणून मी महाराष्ट्र सदनातील एका हॉटेलमध्ये राहिलो होतो. माणिकराव ठाकरे त्यावेळी अध्यक्ष होते. आमचं सगळं ठरलं. रात्री 2 वाजता अहमद पटेल आणि आमच्या गुप्त बैठका झाल्या. मॅडमची परवानगी घेतली. त्यावेळी भाजपाचे विरोधी पक्षाचे उपनेते होते. पण अत्यंत अस्वस्थ होते. ते म्हणाले, नागपूरवाले दोघे निवडून येऊ देणार नाहीत. म्हणून मला काहीतरी पद द्या".
"मी नंतर मनमोहन सिंग यांना भेटण्यासाठी गेलो. माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी राजकीय चूक ठरली. मी पंतप्रधानांना न विचारता सोनिया गांधींना विचारुन हो म्हटलं. पंतप्रधानांनी मला बोलावलं आणि म्हटलं, तुम्ही हे परस्पर आश्वासन दिलं आहे का? मग माझ्या लक्षात आलं की मी मॅडमना विचारलं, पण तुम्हाला विचारायचं राहिलं. ते म्हणाले, भाजपाच्या सत्ताधारी विरोधी पक्ष गटनेत्याला मी जर पक्षात घेऊन मंत्री करणं हे मी करणार नाही. ते पहिल्यांदा माझ्यावर रागावले. मोठी चूक झाली म्हणत मी डोक्याला हात लावला. माझ्याकडून मोठी चूक झाली होती. मी विचारायला हवं होतं. सोनिया गांधींनी मान्यता दिली असली तरी मंत्रिमंडळाचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे. अखेर मी गोपीनाथ मुंडेंना शक्य होणार नाही सांगितलं. ते म्हणाले तुम्ही माझा राजकीय खून केलात", असा मोठा खुलासा त्यांनी केला.