/महाराष्ट्रातून भाजपच्या राष्ट्रीय टीममध्ये ‘सरप्राइज’ एन्ट्री; प्रीती गांधींकडे मोठी जबाबदारी!

भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवरील संघटनात्मक रचनेत मोठे बदल करत नव्या पदाधिकाऱ्यांची घोषणा केली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी 17 ऑगस्ट 2026 रोजी नवी राष्ट्रीय टीम जाहीर केली. या नव्या रचनेत महाराष्ट्रातील चार नेत्यांना स्थान मिळाले असून, त्यात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारती पवार, विनोद तावडे आणि प्रीती गांधी यांचा समावेश आहे. यातील प्रीती गांधी यांची नियुक्ती विशेष चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यांच्याकडे राष्ट्रीय स्तरावर सोशल मीडिया विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील भाजपच्या राजकारणात सोशल मीडिया आणि डिजिटल संवादासाठी सक्रिय असलेल्या प्रीती गांधी यांना आता पक्षाच्या राष्ट्रीय संघटनेत महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे. नव्या टीममध्ये त्यांची सोशल मीडिया को-कन्वेनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपच्या अधिकृत राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या यादीतही त्यांच्या नावासमोर हेच पद नमूद आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सोशल मीडिया कामकाजापासून राष्ट्रीय डिजिटल संघटनेतील भूमिकेपर्यंत त्यांची जबाबदारी विस्तारली आहे.
प्रीती गांधी गेल्या काही वर्षांपासून भाजपच्या डिजिटल आणि सोशल मीडिया व्यवस्थेत सक्रिय आहेत. त्यांनी भाजप महिला मोर्चाच्या सोशल मीडिया विभागात राष्ट्रीय पातळीवर काम केले आहे. तसेच महाराष्ट्र भाजपच्या IT आणि सोशल मीडिया विभागाशी संबंधित विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्याचे वृत्तात नमूद आहे. त्यामुळे पक्षाच्या ऑनलाइन प्रचारयंत्रणेचा अनुभव असलेल्या कार्यकर्त्याला आता राष्ट्रीय पातळीवर संधी देण्यात आली आहे.
भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय टीममध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केवळ प्रीती गांधींपुरते मर्यादित नाही. **पीयूष गोयल, भारती पवार, विनोद तावडे आणि प्रीती गांधी** या चार नेत्यांना विविध जबाबदाऱ्या मिळाल्या आहेत. विनोद तावडे राष्ट्रीय सरचिटणीसपदावर कायम आहेत, तर पीयूष गोयल यांना राष्ट्रीय कोषाध्यक्षपद देण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संघटनेत महाराष्ट्राचा राजकीय आणि संघटनात्मक प्रभाव कायम असल्याचे चित्र दिसते.
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली जाहीर झालेल्या नव्या टीममध्ये अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांची राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती झाली आहे, तर राम माधव यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद देण्यात आले आहे. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यासह अनेक अनुभवी नेत्यांना संघटनेत स्थान देण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, नव्या टीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर नवीन चेहरे आणण्यात आले असून, पक्षाने अनुभव आणि नव्या नेतृत्वाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रीती गांधी यांच्याकडे देण्यात आलेली जबाबदारी पाहता भाजपच्या संघटनात्मक रणनीतीत सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे महत्त्व वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. पक्षाची भूमिका, सरकारच्या निर्णयांची माहिती, निवडणूक प्रचार आणि कार्यकर्त्यांशी डिजिटल संवाद यासाठी सोशल मीडिया महत्त्वाचे माध्यम बनले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीममध्ये सह-संयोजक म्हणून गांधी यांची भूमिका केवळ पोस्ट किंवा प्रचारापुरती मर्यादित न राहता डिजिटल समन्वय आणि रणनीतीशी जोडली जाऊ शकते. हा पक्षाच्या सध्याच्या संघटनात्मक विस्ताराचा एक भाग मानला जात आहे.
प्रीती गांधी या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर भाजपची भूमिका मांडण्यासाठी सातत्याने सक्रिय राहिल्या आहेत. त्या विविध राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्राशी संबंधित राजकीय मुद्द्यांवर सोशल मीडियातून प्रतिक्रिया देताना दिसतात. त्यांचे लेखन आणि डिजिटल सक्रियता यामुळे त्या भाजपच्या ऑनलाइन राजकीय संवादातील परिचित चेहरा बनल्या आहेत. 2025 मधील एका टाइम्स ऑफ इंडिया प्रोफाइलमध्येही त्यांची ओळख भाजप महिला मोर्चाच्या सोशल मीडिया राष्ट्रीय प्रभारी म्हणून करण्यात आली होती.
प्रीती गांधी यांची राष्ट्रीय टीममध्ये निवड ही महाराष्ट्रातील भाजपच्या डिजिटल नेतृत्वासाठी महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे. विशेषतः आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडिया हे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रभावी माध्यम बनले आहे. त्यामुळे गांधी यांच्याकडे देण्यात आलेली जबाबदारी पक्षाच्या राष्ट्रीय डिजिटल रणनीतीत महाराष्ट्रातील नेतृत्वाला मिळालेल्या संधीचे उदाहरण ठरते. मात्र, या नियुक्तीचा निवडणुकीतील प्रत्यक्ष परिणाम काय होईल, हे आगामी काळातील पक्षाची रणनीती आणि सोशल मीडिया मोहिमांच्या अंमलबजावणीनंतरच स्पष्ट होईल. सध्या एवढे निश्चित आहे की महाराष्ट्रातील प्रीती गांधी आता भाजपच्या राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीममध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.