/ST डेपोच्या 200 मीटर परिसरात खाजगी बस किंवा इतर वाहनांनी महामंडळाचे प्रवासी उचलल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल होणार

Mharashtra ST Bus : राज्यातील एसटी स्थानकांवरील स्वच्छता आणि प्रवासी सुविधांबाबत परिवहन विभागाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. अकोला मध्यवर्ती बस स्थानकाच्या पाहणीनंतर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. जून महिन्यापासून राज्यभरातील एसटी स्थानकांची पाहणी सुरू असून अनेक ठिकाणी त्रुटी आढळल्याने व्यापक स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रवाशांच्या सुविधेसाठी एसटी स्थानकांवरील शौचालये मोफत करण्यात आली असून स्वच्छता, दुरुस्ती आणि मूलभूत सुविधांची कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाणार आहेत. यावेळी त्यांनी खाजगी बस वाहतुकीवरही कठोर इशारा दिला. एसटी स्थानकाच्या 200 मीटर परिसरात खाजगी बस किंवा इतर वाहनांनी महामंडळाचे प्रवासी उचलल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.या कारवाईवर आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागेल, असा इशाराही सरनाईक यांनी दिला. त्यामुळे राज्यभरातील खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांमध्ये या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे
राजगुरुनगर आगाराच्या भोंगळ कारभाराचा फटका आज प्रवाशांना बसला आहे. राजगुरुनगरहून शिरूरकडे जाणारी एसटी बस शिंदेवाडी येथे अचानक बंद पडली. विशेष म्हणजे, राजगुरुनगरपासून सुरू झालेला हा 45 किलोमीटरचा प्रवास प्रवाशांसाठी अत्यंत मनस्तापाचा ठरला, कारण ही बस वाटेत तब्बल 5 ते 6 वेळा बंद पडली. शेवटी शिंदेवाडी येथे बस पूर्णपणे बंद पडल्याने, भर उन्हात प्रवाशांवरच एसटीला धक्का मारण्याची वेळ आली. अष्टविनायक महामार्गावर प्रवाशांनी बस ढकलून सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बस सुरू न झाल्याने प्रवाशांचा मोठा खोळंबा झाला. नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीअभावी एसटी बसेस रस्त्यातच बंद पडण्याचे प्रमाण वाढले असून, प्रशासनाच्या या अनास्थेविरोधात प्रवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.