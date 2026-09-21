/IIT बॉम्बेमधील विद्यार्थी साहिलने आयुष्य संपवल्यानंतर पहिली मोठी कारवाई! सूर्यनारायण दुल्ला निलंबित, कोण होते ते?

आयआयटी बॉम्बेचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या आत्महत्येप्रकरणी विद्यार्थी आंदोलन करत असतानाच मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या तीन दिवसांच्या आंदोलनानंतर, प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांना डीन पदावरुन अधिकृतपणे निलंबित करण्यात आले आहे. साहिल दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. शुक्रवारी एका 'मिड-सेमिस्टर' परीक्षेदरम्यान तो कथितरीत्या कॉपी करताना आढळला होता. परीक्षेदरम्यान पर्यवेक्षक म्हणून काम पाहणाऱ्या दुल्ला यांनी या घटनेची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली होती.
प्राध्यापक सूर्यनारायण डूल्ला हे आयआयटी मुंबईच्या ऊर्जा विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागात (DESE) शिक्षक असून ते एक दशकाहून अधिक काळापासून या संस्थेशी संबंधित आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक विशेषीकरणात पॉवर सिस्टीम्स, स्मार्ट ग्रिड्स, मायक्रोग्रिड्स, नवीकरणीय-ऊर्जा एकीकरण, कन्व्हर्टर नियंत्रण आणि ऊर्जा कार्यक्षमता यांचा समावेश आहे. त्यांच्या आयआयटी मुंबई प्रोफाइलमध्ये या क्षेत्रांतील अनेक संशोधन प्रकाशनांची नोंद आहे.
डूल्ला यांनी २००० साली नागार्जुन विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक, त्यानंतर २००२ साली आयआयटी मुंबईतून एनर्जी सिस्टीम्स इंजिनिअरिंगमध्ये एम.टेक आणि २००७ साली आयआयटी दिल्लीतून पॉवर सिस्टीम्समध्ये पीएचडी पूर्ण केली.
आयआयटी मुंबईत रुजू होण्यापूर्वी, त्यांनी बंगळूरु येथील पॉवर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट्स आणि हैदराबाद येथील मशीन २ मशीन येथे काम केले.
आयआयटी-बॉम्बेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, त्यानंतर साहिलचे समुपदेशन करण्यात आले. कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई न करता त्याला जाऊ देण्यात आले होते. 20 सप्टेंबरच्या संध्याकाळी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या 18 कलमी मागण्यांच्या निवेदनावर संस्थेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर हे निलंबन करण्यात आले.
'एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग' विभागातील प्राध्यापक असलेल्या दुल्ला यांनी त्या परीक्षेदरम्यान पर्यवेक्षक म्हणून काम पाहिले होते. याच परीक्षेत साहिल कथितरीत्या मोबाईल फोन वापरताना आणि 'चॅटजीपीटी' (ChatGPT) द्वारे उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न करताना आढळला होता. परीक्षेच्या काही तासांनंतरच, 18 सप्टेंबर रोजी वाकोडे याने आत्महत्या केली.
संस्थेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतल्यानंतर संचालकांनी एका करारावर स्वाक्षरी केली; या करारातील प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे प्राध्यापक दुल्ला यांचे निलंबन होते. स्वप्निल वाकोडेच्या मृत्यूबाबत जबाबदारी निश्चित करणे, स्वतंत्र चौकशी आणि आयआयटी-बॉम्बेच्या शैक्षणिक व विद्यार्थी-कल्याण प्रणालींमध्ये सुधारणा करणे या मागण्यांसाठी काही दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर ही बैठक झाली.
या घडामोडीमुळे परीक्षेदरम्यानच्या त्या घटनेवरून सुरू असलेल्या वादात मोठी तीव्रता आली आहे. साहिलच्या पालकांनी छळ आणि जातीवर आधारित भेदभावाचा आरोप केला असून, आपल्या मुलाच्या मृत्यूसाठी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे.
त्यानंतर, कुटुंबाच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये (FIR) दुल्ला यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. या आरोपांची अद्याप चौकशी होणे बाकी आहे. आयआयटी-बॉम्बेने यापूर्वी असे म्हटले होते की, मध्य-सत्र परीक्षेदरम्यान साहिल याच्याकडे मोबाईल फोन आढळला होता आणि त्यांनी उत्तरे मिळवण्यासाठी प्रश्नपत्रिका एका 'एआय' (AI) प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केल्याचा आरोप होता.
संस्थेने सांगितले की, या घटनेनंतर त्याचे समुपदेशन करण्यात आले होते आणि या प्रकरणाचा त्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. तसेच, त्या टप्प्यावर त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली नव्हती, असेही संस्थेने स्पष्ट केले होते. आयआयटी-बॉम्बे फॅकल्टी फोरमने दुल्ला यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली होती; फोरमच्या मते, ते पर्यवेक्षक (invigilator) म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडत होते आणि त्यांनी परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराची माहिती संस्थेच्या प्रस्थापित कार्यपद्धतीनुसार दिली होती.
मात्र, 18-मुद्यांची ही मागणी-सूची डूला यांच्याशी संबंधित मागणीच्या पलीकडे जाणारी आहे. विद्यार्थ्यांनी वाकोडे यांच्या मृत्यूशी संबंधित परिस्थितीची स्वतंत्र चौकशी, ठराविक वेळेत अहवाल सादर करणे, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी खुली चर्चा (ओपन हाऊस) आणि विद्यार्थ्याची सार्वजनिक बदनामी केल्याबद्दल माफी मागण्याची मागणी केली आहे.