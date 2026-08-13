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पुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरासाठी 2 पोलीस ठाण्यांची जागा बदणार

पुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिराच्या विस्तारासाठी मंदिराच्या शेजारी असलेले पोलीस स्टेशन्स स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. मात्र, या प्रस्तावाला युवक काँग्रेसकडून विरोध सुरु झाला आहे. मंदिराच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलीस स्टेशन स्थलांतरित करू नये अशी मागणी केली जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 14, 2026, 12:06 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:06 AM IST
पुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरासाठी 2 पोलीस ठाण्यांची जागा बदणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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