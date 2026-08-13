/पुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरासाठी 2 पोलीस ठाण्यांची जागा बदणार

पुणे श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर : पुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराच्या विस्तारासाठी फरासखाना आणि विश्रामबाग पोलीस ठाण्याची जागा देण्याचा प्रस्ताव समोर आलाय. पुणे पोलिसांनी काही अटींसह या प्रस्तावाला तत्त्वतः ना हरकत दिली असून, अंतिम निर्णय आता गृह विभाग घेणार आहे. मात्र, या निर्णयाला विरोधही सुरू झालाय. मंदिराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं पोलीस ठाणे त्याच ठिकाणी असणं गरजेचं असल्याचा दावा काँग्रेसनं करत आहे.
कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. यामध्ये फरासखाना पोलीस ठाण्याच्या आवारातील जागा ट्रस्टला देण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन पोलीस संकुल उभारल्यानंतरच विद्यमान जागा ट्रस्टला देण्याची अट ठेवण्यात आलीय. बुधवार पेठेतील महापालिकेच्या जागेवर फरासखाना, विश्रामबाग पोलीस ठाणे, वाहतूक चौकी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यालये स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन संकुलाचा खर्च ट्रस्ट किंवा गृह विभागाने करावा, तसंच विद्यमान जागेची किंमत ट्रस्टनं शासनाला द्यावी, अशा अटीही या प्रस्तावात आहेत.
हेमंत रासनेंच्या या मागणीला काँग्रेसनं विरोध केलाय. 2014 मध्ये फरासखाना पोलीस ठाण्यासमोर बॉम्बस्फोट झाला होता. तसेच दगडूशेठ मंदिराजवळ बॉम्ब ठेवण्यासाठी रेकी झाल्याचा संदर्भ देत मंदिराच्या सुरक्षेसाठी दोन्ही पोलीस ठाणे याच परिसरात असणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात युवक काँग्रेसचे अक्षय जैन यांनी केलीय. मंदिराच्या विस्ताराला विरोध नाही, पण पोलीस ठाणे स्थलांतरित करण्याला विरोध असल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
दगडूशेठ मंदिराचा विस्तार व्हायला हवा. पण, मंदिराची सुरक्षा हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळं मंदिरापासून पोलीस यंत्रणा दूर नेण्याऐवजी, सुरक्षेच्या दृष्टीनं सध्याच्या ठिकाणीच पोलीस ठाणे ठेवण्याची मागणी आता केली जातेय. त्यामुळे गृह विभाग या प्रस्तावावर नेमका काय निर्णय घेतं. याकडे सर्वाचं लक्ष लागलंय.