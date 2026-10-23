'गार्डियन ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट' धोक्यात, ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्याची 143 एकर जागा बिल्डरच्या घशात?

ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा दावा करण्यात येतोय. खासगी बिल्डरच्या मागणीला वनविभागाने मान्यता दिल्याने एकच खळबळ उडाली असून 143 एकर फ्लेमिंगो अभयारण्याची जागा संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
कांदळवनं आणि फ्लेमिंगो अभायारण्य हे ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील खाडी परिसराचं सौंदर्य वाढवतात, एवढंच नव्हे तर या कांदळवणाला गार्डियन ऑफ महाराष्ट्र कोस्टही म्हटलं जातं. मात्र हेच ठाण्यातील अभायारण्य आता बिल्डरच्या घशात घातलं जातंय का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.
ठाण्यातील कांदळवनाची एक, दोन नव्हे तर तब्बल 143 एकर जागा संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव वनविभागानं तयार केलाय. यात मुलुंड आणि कोपरी येथील जागांचाही समावेश आहे.. सनस्ट्रीम सिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी विकासकाच्या मागणीनंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. दरम्यान हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र त्याच्यात काही त्रुटी निघाल्यानं केंद्रान हा प्रस्ताव पुन्हा वन विभागाला परत पाठवला
आहे.
2021 मध्ये हा परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला होता. या परिसरात अतिक्रमण होऊ नये, कुणीही बांधकाम करू नये हाच त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. मात्र आता वनविभागाच या फ्लेमिंगो अभयारण्यच्या मुळावर उठलंय का असा सवाल उपस्थित होतोय. पीसीसीएफ नागपूर यांनी हा अहवाल वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिला होता. 28 ऑगस्ट 2024 मध्ये हा प्रस्ताव देण्यात आला होता...
2021मध्ये ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभायारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यात आलं. केंद्रानं 2021मध्ये अंतिम अधिसूचना काढून हे क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केलं. अंतिम अधिसूचनेत समाविष्ट असलेल्या. क्षेत्रामधून पुढील क्षेत्र वगळण्याची शिफारस पीसीसीएफनं या प्रस्तावात केली आहे
1. मुलुंड
सर्व्हे क्रमांक - 386, 386, 39 नगर भूमापन क्रमांक - 13201/18/3, 13201/18/4, 100 हे तिन्ही सर्व्हे क्रमांकाचं क्षेत्र मिळून एकूण 91 एकर जमीन
2. कोपरी
सर्व्हे क्रमांक - 43, गट क्रमांक - 86, नगर भूमापन क्रमांक - 1913 एकूण क्षेत्र 52 एकर
म्हणजेच मुलुंड मधील 91 आणि कोपरीमधील 52 एकर अशी एकूण 143 एकर जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं कागदपत्रावरून दिसतंय..
2021मध्ये अधिसूचना काढून ठाणे खाडीचं क्षेत्र फ्लेमिंगो अभयारण्य,पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याआधी सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात सनस्ट्रीम सिटी प्रायव्हेट लिमिटेडनं हरकत घेतली होती
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सीमारेषा ठरवताना, विकास आराखडा, IRS विचारात घ्यावे अशी विनंती सनस्ट्रीम सिटीनं केली होती. IRS म्हणजे इंडियन रिमोट सेन्सिंग सॅटलाईट सर्व्हे वनविभागाने मात्र त्यावेळी सनस्ट्रीम सिटीची हि मागणी धुडकावून लावली. 2005मध्ये करण्यात आलेल्या सॅटेलाईट मॅपिंग/ इमेजेसमध्ये ही जागा म्हणजे चिखलाची मैदाने असल्याचा वनविभागाचा अभिप्राय.
वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका या प्रकरणात संशयास्पद असल्याचं तज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे अधिका-यांच्या चौकशीची मागणी करण्यात येतीय. ठाणे विभागाचे उपवनसंरक्षक , कांदळवन कक्षाचे उपवनसंरक्षक यांनी या प्रस्तावाला एनओसी दिलीय. त्यासाठी त्यांनी महत्वाची माहिती दडवून ठेवल्याचा आरोप होतोय. तसंच खासगी विकासकासाठी एवढा खटाटोप कशासाठी? असाही सवाल यानिमित्तानं उपस्थित करण्यात येतोय.