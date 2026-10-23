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'गार्डियन ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट' धोक्यात, ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्याची 143 एकर जागा बिल्डरच्या घशात?

ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा दावा करण्यात येतोय.  खासगी बिल्डरच्या मागणीला वनविभागाने मान्यता दिल्याने एकच खळबळ उडाली असून 143 एकर फ्लेमिंगो अभयारण्याची जागा संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 23, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 01:35 PM IST
'गार्डियन ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट' धोक्यात, ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्याची 143 एकर जागा बिल्डरच्या घशात?
Image Credit: Thane Creek Flamingo Sanctuary

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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