/जेष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ आनंद नाडकर्णी यांचं निधन, वयाच्या 68 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Anand Nadkarni Death : ज्येष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ आणि लेखक डॉ आनंद नाडकर्णी यांचं वयाच्या 68 व्या वर्षी निधन झालं. मागील काही दिवसातून मुंबईतील एका रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते आणि अखेर शुक्रवारी सकाळी त्यांची प्राणज्योत मावळली. त्यांच्या निधनाने साहित्य आणि सामाजिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. डॉ आनंद नाडकर्णी यांनी मनोविकारांबद्दलचे गैरसमज टाळून मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती निर्माण करण्यासाठी मोठं काम केलं.
मनोविकारांबद्दलच्या गैरसमजुतींविरुद्ध चळवळ उभारण्यासाठी डॉ आनंद नाडकर्णी यांनी 23 मार्च 1990 रोजी ठाणे शहरात आयपीएच अर्थात इन्स्टिट्यूट फॉर सायकॉलॉजिकल हेल्थ या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी मानसिक आरोग्य जनजागृतीसाठी मोठे काम केलं. डॉ. आनंद नाडकर्णी यांनी एम.बी.बी.एसची पदवी पूर्ण करून मग 1984 मध्ये मनोविकारशास्त्रामध्ये एम.डी ही पदवी घेतली होती.
डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचे मुंबईतील एका रुग्णालयात उपचार सुरु होते दरम्यान गुरुवारी रात्री त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली. शुक्रवारी सकाळी त्यांचं निधन झालं. आनंद नाडकर्णी यांच्या पश्चात पत्नी आणि मुलगा असं कुटुंब आहे. नाडकर्णी हे ठाण्यातील समता नगर भागात राहायला होते. त्यांच्या पार्थिवावर ठाण्यात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
डॉ आनंद नाडकर्णी यांनी मानसिक आरोग्यक्षेत्रात अतुलनीय काम केलं. मानसिक आरोग्याबाबत लोकांना जागृत करण्याचं काम नाडकर्णी यांनी केलं. डॉ आनंद नाडकर्णी हे मानसोपचारतज्ज्ञ होतेच मात्र यासोबतच त्यांनी लेखन, पुस्तकं, पॉडकास्ट मुलाखती इत्यादींच्या माध्यमातून मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती निर्माण करण्याचं काम केलं.
नाडकर्णी हे तीन दशकांहून अधिककाळ मानसोपचार क्षेत्रात सक्रिय होते. यासोबतच लेखक, कवी, नाटककार, संगीतकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि चित्रकार म्हणून अशी त्यांची बहुआयामी ओळखलं होती.