English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुण्यातील सर्वात महागड्या भाडे कराराची जगभर चर्चा! 10.4 लाख चौरस फूट ऑफिसचं भाडं 12,58,00,00,000 रुपये; कोणती कंपनी देतेयं इतकं भाडं?

पुण्यातील सर्वात महागड्या भाडे कराराची जगभर चर्चा! 10.4 लाख चौरस फूट ऑफिसचं भाडं 12,58,00,00,000 रुपये; कोणती कंपनी देतेयं इतकं भाडं?

पुण्यात ऑफिस स्पेसची डिमांड वाढली आहे. भारतासह जगभरातील अनेक कंपन्या पुण्यात ऑफिससाठी भाड्याने जागा घेत आहे. एका बड्या कंपनीने  10.4 लाख चौरस फूटांची जागा ऑफिससाठी भाड्याने घेतली आहे. 12,58,00,00,000 रुपयांचा हा भाडे करार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 3, 2026, 09:29 PM IST
पुण्यातील सर्वात महागड्या भाडे कराराची जगभर चर्चा! 10.4 लाख चौरस फूट ऑफिसचं भाडं 12,58,00,00,000 रुपये; कोणती कंपनी देतेयं इतकं भाडं?

Pune Rental deal with BP Business Solutions :  पुण्यातील सर्वात महागड्या भाडे करारी जगभर चर्चा सुरु आहे.  10.4 लाख चौरस फूट ऑफिसचं भाडं 12,58,00,00,000 रुपये इतकं आहे.  बीपी बिझनेस सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने पुण्यातील खराडी मायक्रो-मार्केटमध्ये हे ऑफिस भाड्याने गेतले आहे. कंपनीने 10 वर्षांचा भाडे करार केला आहे. एका महिन्याचे भाडं जाणून शॉक व्हाल.

Add Zee News as a Preferred Source

बीपी बिझनेस सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने घेतलेली कार्यालयाची जागा खराडी मायक्रो-मार्केटमध्ये  गेरा कॉमर्सझोन आर 2, इमारत 4 येथे आहे. बीपी बिझनेस सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केआरसी इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून हे ऑफिस स्पेस  भाड्याने घेतली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 7 एप्रिल 2025 रोजी हा भाडे करार सुरू झाला आहे. या भाडे शुल्काचे गणित पाहिले असता प्रति चौरस फूट प्रति महिना 82 रुपये  म्हणजेच प्रति महिना 8.53 कोटी रुपये भाडे आकारण्यात आले आहे. 

हे देखील वाचा... कोकणातील सर्व आंबा उत्पादकांना हा एकटा माणूस टक्कर देतो! भारतातील सर्वात मोठ्या आंब्याच्या बागेचा मालक आणि जगातील पहिल्या नंबरचा आंबा निर्यातदार

भाडेपट्ट्याच्या तपशिलानुसार, या करारामध्ये 10,40,542 चौरस फूट आकारणीय क्षेत्र आणि 7,49,190 चौरस फूट कार्पेट क्षेत्राचा समावेश आहे. बीपी बिझनेस सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने घेतलेले ऑफिस स्पेस अतिशय प्रशस्त आहे.  सहा पोडियम स्तरांवर. तब्बल 12  मजल्याची ही संपूर्ण स्पेस आहे. बीपी बिझनेस सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला मोठा ऑफिस स्पेस मिळणार आहे.  बीपी बिझनेस सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने दहा वर्षांच्या भाडेकरारावर ही जागा घेतली आहे.  कंपनीने 51.20 कोटी रुपये सुरक्षा ठेव म्हणजेच सिक्यूरिटी डिपॉझिट म्हणून भरले आहेत. करारामध्ये ही रक्कम दरवर्षी 4.5 टक्केने वाढेल असेही नमूद केले होते, असे कागदपत्रांवरून दिसून आले.

हे देखील वाचा... जगातील पहिले GCC कॅपिटल हब पुण्यात, भारताच्या IT सेक्टरला नवा जबरदस्त पर्याय, 68 दिवसांत 360 कंपन्या सुरु

ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs), आयटी/आयटीईएस कंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून पुण्यात ऑफिस स्पेसच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे.  पुण्यात खराडी परिसराला सर्वाधिक मागणी आहे. यामुळे खराडी परिसर पुण्यातील सर्वात मोठा ऑफिस कॉरिडॉर ठरला आहे.  पुणे रिअल इस्टेट बाजारातील व्यावसायिक कार्यालयीन जागांची अर्थात ऑफिस स्पेसची मागणी वाढली आहे.  एप्रिलमध्ये 'वीवर्क'ने पुण्यातील वाकड परिसरात 2 लाख चौरस फूट व्यावसायिक कार्यालयाची जागा 161 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भाड्याने घेतली आहे.  फिनिक्स मिलेनियम टॉवर-3 इमारतीत  'वीवर्क'ने ही जागा भाड्याने  घेली आहे. हा भाडेकरार 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाला आहे. ही जागा 13 ते 17 व्या मजल्यांपर्यंत आहे.  13 वा, 14 वा आणि 15 वा मजला 10 वर्षांसाठी, तर 16 वा आणि 17 वा मजला 5 वर्षांसाठी भाड्याने देण्यात आला आहे.

पुण्यात ऑफिस स्पेसची मागणी वाढली...

मार्च 2026 मध्ये देखील एक मोठा करार झाला होता.  वेल्सपन एंटरप्रायझेस लिमिटेडने पुण्यातील हिंजवडी येथील रेडियस आयटी पार्कमध्ये 4.5 लाख चौरस फूट व्यावसायिक कार्यालयाची जागा 82 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीला भाड्याने घेतली होती. कागदपत्रांनुसार हा भाडे करार 1 एप्रिल 2026  पासून सुरू जाला आहे. 31 मार्च 2031 रोजी हा करार संपणार आहे. 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी ही जागा भाड्याने घेण्यात आली आहे. ही जागा इंडो ग्लोबल सॉफ्ट सोल्युशन्स अँड टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. कडून भाड्याने घेण्यात आली आहे.

 मेर्स्क ग्लोबल सर्व्हिस सेंटर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडने कंपनीने देखील  पुण्यात 1.93 लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा 10 वर्षांच्या भाडे करारवर घेतली. 1.42 कोटी रुपये मासिक भाडे आकारले जात आहे.  बीएमडब्ल्यूने ईएसआर पुणे इंडस्ट्रियल पार्क प्रायव्हेट लिमिटेडकडून अतिरिक्त 1.35 लाख चौरस फूट लॉजिस्टिक्स सुविधा 7 वर्षे 5 महिन्यांच्या कालावधीसाठी भाड्याने घेतली आहे. 53.19 लाख रुपये मासिक भाडे आहे.  पुण्यातील आपला विस्तार वाढवण्यासाठी बीएमडब्ल्यूने ही जागा भाड्याने घेतली आहे.

पुण्यातील महागड्या रेंटल डील 

नोव्हेंबर 2025 मध्ये देखील मोठा भाडे करार झाला होता. नाईस इंटरॅक्टिव्ह सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने पुण्यातील हिंजवडी परिसरात सुमारे 1.63 लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा 44 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देऊन भाड्याने घेतली.
 
अमेरिकेतील मॉर्गेज टेक्नॉलॉजीची भारतीय उपकंपनी, आयसीई एमटी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने, आपले ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापन करण्यासाठी पुण्यातील मगरपट्टा सायबर सिटीमध्ये 1.93 लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा एकूण 217 कोटी रुपये भाड्याने घेतली आहे.

ॲक्सिस मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स लिमिटेडने देखील पुण्यात जागा भाड्याने गेतली आहे.  कंपनीने मगरपट्टा सायबरसिटीमधील टॉवर एस३ मध्ये 1.54 लाख चौरस फूट कार्पेट एरिया आणि 1.93 लाख चौरस फूट चार्जेबल एरिया असलेली जागा घेतली होती. हा देखील पुण्यातील मोठा भाडे करार ठरला. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune Rental deal with BP Business SolutionsPune Real Estate Pune NewsPune Rental dealBP Business Solutionsपुणे

इतर बातम्या

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या भरघोस पगारवाढीस किती दि...

भारत