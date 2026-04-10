English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pune Crime News: पुण्यात वास्तव्यास असणारी महिला आपल्या मुलाला घेऊन बीडला माहेरी गेली. तिथे मुलाचा ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र सत्य वेगळंच होतं, जे समोर आल्यानंतर सगळेच हादरले.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 10, 2026, 06:38 PM IST
पुणे - नातवाचा मृतदेह पाहून आजोबांना संशय; सत्य उघड झाल्यानंतर अख्खं बीड हादरलं

Pune Crime News: पुण्यामध्ये वास्तव्यास असणारी महिला आपल्या सहा वर्षांच्या मुलाला घेऊन माहेरी बीड येथे गेली होती. तिथे गेल्यानंतर मुलाचा मृत्यू झाला. ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मुलाचा मृत्यू झाल्याचं सर्वांना सांगण्यात आलं. इथपर्यंत सर्व काही सामान्य वाटत होतं. पण मुलाचा मृतदेह पाहिल्यानंतर त्याच्या आजोबांना शंका आली. त्यांनी मृतदेहाचं शवविच्छेदन करायला लावलं. यानंतर जे सत्य समोर आलं त्यामुळे सगळेच हादरले. याचं कारण मुलाचा नैसर्गिक मृत्यू झाला नव्हता तर त्याची हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या इतक्या क्रूरपणे झाली होती, की तुमच्याही तळपायाची आग मस्तकात जाईल.  

Add Zee News as a Preferred Source

पाण्यात बुडवून चिमुरड्याची हत्या

आरोपी महिलेने आपल्या सहा वर्षाच्या मुलाची प्रियकराच्या मदतीने हत्या केली. निष्ठूर आईने मुलाला पाण्याच्या बादलीत बुडवून ठार केलं. याहून संतापजनक म्हणजे त्याचा मृत्यू झाला आहे हे निश्चित करण्यासाठी जमिनीवर आपटलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलगा महिला आणि तिच्या प्रियकराच्या अनैतिक संबंधांमध्ये अडथळा ठरत असल्याने त्यांनी हत्या केली. यानंर त्यांनी त्याचा ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची बतावणी केली. 

पतीपासून विभक्त राहत होती महिला

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यातील खेड येथील रहिवासी असलेली 27 वर्षीय बसीरन महबूब शेख पतीपासून विभक्त राहत होती. मागील 10 वर्षांपासून ती एकटी राहत होती. पतीचा मित्र मित्र राम विनायक काजेवाड याच्यासोबत तिचे प्रेमसंबंध होते. महबूब आणि बसीरन यांना तीन मुले होती. त्यापैकी दोन मुले त्यांच्या वडिलांकडे राहत होती, तर त्यांचा सहा वर्षांचा मुलगा आवेझ, हा त्याच्या आईच्या देखरेखीखाली होता.

अनैतिक संबंधात मुलगा ठरत होता अडथळा

"राम आणि बसीरन यांना आवेझ आपल्या नात्यात अडथळा ठरत असल्याचं वाटलं. यानंतर त्यांनी त्याची हत्या करण्याची योजना आखली. 4 एप्रिलला रात्री 11.30 वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी चिमुरड्याची हत्या केली," अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली आहे. 

जखमा पाहून आजोबांना संशय

बसीरनने आपल्या मुलाचा मृतदेह बीडमध्ये माहेरी नेला. तिने आपल्या कुटुंबाला ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मुलाचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. अंत्यविधीसाठी मुलाचे वडिलांकडील आजोबादेखील आले होते. जेव्हा त्यांनी मृतदेह पाहिला तेव्हा त्यांना जखमांच्या खुणा दिसल्याने संशय आला. यानंतर त्यांनी अजिबात वेळ न दवडता पोलिसांशी संपर्क साधत तक्रार दाखल केली. 

आरोपी आईला अटक

पोलीस तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलीस पोहोचले आणि मृतदेह ताब्यात घेतला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. यानंतर मुलाची हत्या झाल्याचं निष्पन्न झालं. पोलिसांनी बसीरनला बेड्या ठोकल्या आहेत. दरम्यान तिचा प्रियकर राम फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. मात्र ही घटना समोर आल्यानंतर अख्खं बीड हादरलं आहे. 

About the Author

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
puneBeedcrime news

इतर बातम्या

IPL 2026 : आवेश खान संघांसाठी लकीचार्म! खेळाडूने हेल्मेटशिव...

स्पोर्ट्स