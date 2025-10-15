Pune Accident : पुण्यात मद्यधुंद पोलिसाच्या मोटारीचा थरार, दोन रिक्षासह अनेक गाड्यांना उडवलं; 7 जण जखमी

Pune Accident : पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली असून पोलिसानेच कायद्याचे उल्लघंन केलंय. पोलीस कॉन्स्टेबलने पुण्यात डंक अँड ड्राईव्ह करत 6 गाड्यांना जबरदस्त धडक दिली आहे. या अपघात 7 जण जखमी झाले आहेत. ही घटना रांजणगाव गावात झाली असून त्या पोलीस कॉनस्टेबलचं नाव हेमंत इनामे असं आहे. दारूच्या नशेत त्याच्या कारने अनेक गाड्यांना जोरदार धडक दिली. धक्कादायक म्हणजे या प्रकरणात कॉनस्टेबलला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही.
कॉनस्टेबलच्या या कारनामामुळे या अपघातात बावीस वर्षीय अभिषेक पवार गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्या डाव्या पायला दोन ठिकाणी फ्रॅक्चर झाला आहे. त्यासोबत त्याच्या छातीला आणि पोटाला गंभीर जखम्या झाल्या आहेत. पुण्यातील खाजगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरु आहे. हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप अभिषेकच्या आई आणि नातेवाईकांनी केला आहे. दरम्यान पोलिसांना घटनास्थळी पोलीस कॉनस्टेबल हेमंत इनामेचा फोन सापडला होता. पण त्यावेळी इमानेचा बायकोने जखमींचा उपचारांचा खर्च देण्याचे आश्वासन देऊन फोन ताब्यात घेतला. पण त्यानंतर त्यांनी उपचारांचा खर्च देण्यास नकार दिल्यामुळे हे प्रकरण चिघळलं आहे.
दरम्यान तर दुसरीकडे हा जामीनपात्र गुन्हा असल्याने यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल हेमंत इनामेला अटक करण्याची गरज नाही असं पुणे ग्रामीण पोलिसांनी स्पष्ट केलं आह.
