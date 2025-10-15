English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Accident : पुण्यात मद्यधुंद पोलिसाच्या मोटारीचा थरार, दोन रिक्षासह अनेक गाड्यांना उडवलं; 7 जण जखमी

Pune Accident : पुण्यात पोलीस कॉन्स्टेबलची ड्रंक अँड ड्राईव्हची घटना समोर आली आहे. 6 वाहनांना जबरदस्त धडक दिली जात 7 जण जखमी झाले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 15, 2025, 06:47 PM IST
Pune Accident : पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली असून पोलिसानेच कायद्याचे उल्लघंन केलंय. पोलीस कॉन्स्टेबलने पुण्यात डंक अँड ड्राईव्ह करत 6 गाड्यांना जबरदस्त धडक दिली आहे. या अपघात 7 जण जखमी झाले आहेत. ही घटना रांजणगाव गावात झाली असून त्या पोलीस कॉनस्टेबलचं नाव हेमंत इनामे असं आहे. दारूच्या नशेत त्याच्या कारने अनेक गाड्यांना जोरदार धडक दिली. धक्कादायक म्हणजे या प्रकरणात कॉनस्टेबलला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. 

कॉनस्टेबलच्या या कारनामामुळे या अपघातात बावीस वर्षीय अभिषेक पवार गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्या डाव्या पायला दोन ठिकाणी फ्रॅक्चर झाला आहे. त्यासोबत त्याच्या छातीला आणि पोटाला गंभीर जखम्या झाल्या आहेत. पुण्यातील खाजगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरु आहे. हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप अभिषेकच्या आई आणि नातेवाईकांनी केला आहे. दरम्यान पोलिसांना घटनास्थळी पोलीस कॉनस्टेबल हेमंत इनामेचा फोन सापडला होता. पण त्यावेळी इमानेचा बायकोने जखमींचा उपचारांचा खर्च देण्याचे आश्वासन देऊन फोन ताब्यात घेतला. पण त्यानंतर त्यांनी उपचारांचा खर्च देण्यास नकार दिल्यामुळे हे प्रकरण चिघळलं आहे. 

हेसुद्धा वाचा - जेवताना 9 वर्षांच्या लेकराच्या घशात काहीतरी अडकलं, पण त्या रिक्षाचालकामुळे आईच्या खांद्यावरच सोडले प्राण

दरम्यान तर दुसरीकडे हा जामीनपात्र गुन्हा असल्याने यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल हेमंत इनामेला अटक करण्याची गरज नाही असं पुणे ग्रामीण पोलिसांनी स्पष्ट केलं आह.

FAQ

प्रश्न १: ही घटना कशाबाबत आहे?
उत्तर: रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातील कॉन्स्टेबल हेमंत इनामे याने रविवारी रात्री पार्टीत दारू पिऊन कार चालवली आणि पुणे-नगर महामार्गावर सहा वाहनांना धडक दिली. यात अनेकजण गंभीर जखमी झाले, पण पोलिसांनी आरोपीला अटक न करता प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.

प्रश्न २: अपघात कुठे आणि कधी झाला?
उत्तर: अपघात पुणे-नगर महामार्गावर रांजणगाव परिसरात रविवारी रात्री झाला. कॉन्स्टेबल हेमंत इनामे याने पार्टीत मोठ्या प्रमाणात दारू पिऊन कार चालवली आणि सहा वाहनांना जबरदस्त धडक दिली.

प्रश्न ३: जखमींमध्ये कोण आहे?
उत्तर: जखमींमध्ये २२ वर्षांचा अभिषेक पवार समाविष्ट आहे. त्याचा डावा पाय दोन ठिकाणी फ्रॅक्चर झाला असून, छाती आणि पोटाला गंभीर जखमा झाल्या आहेत. तो पुण्यातील एका हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागात (ICU) उपचार घेत आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

