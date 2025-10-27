English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्याच्या राजकारणात पुन्हा येणार वादळ, मुरली अण्णांनंतर रवींद्र धंगेकरांच्या रडारवर आता चंद्रकांतदादा!

Pune Politics: रवींद्र धंगेकरांच्या रडारवर आता पुण्याचे माजी पालकमंत्री आणि उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत पाटील असल्याचं पाहायला मिळालं.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 27, 2025, 09:47 PM IST
पुण्याच्या राजकारणात पुन्हा येणार वादळ, मुरली अण्णांनंतर रवींद्र धंगेकरांच्या रडारवर आता चंद्रकांतदादा!
पुणे राजकारण

Pune Politics: जैन बोर्डिंग प्रकरण लावून धरणा-या माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आता तिस-या लढाईची घोषणा केलीय. सत्ता अन्याय करत असल्यास सत्तेला आव्हान देणार असं धंगेकरांनी म्हटलंय.मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात दंड थोपटणार असल्याचे संकेत धंगेकरांनी दिलेत.विकृतीविरोधात लढा देत राहणार असल्याचा इशाराही धंगेकरांनी दिलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याविरोधात शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी रान उठवलं होतं. जैन बोर्डिंग प्रकरणाशी संबंध नसल्याचं सांगणारे मुरलीधर मोहोळ नंतर बॅकफूटवर गेल्याचं पाहायला मिळालं. बिल्डर गोखलेंनी या प्रकरणातून माघार घेतली. रवींद्र धंगेकरांनी हे प्रकरण धसास लावल्याची चर्चा आता सुरु झालीय. रवींद्र धंगेकरांनी मोहोळांशी राजकीय हिशोब बरोबर केल्याचं सांगण्यात येतंय. धंगेकरांच्या बोलण्यातूनही तसंच दिसत होतं.

रवींद्र धंगेकरांच्या रडारवर आता पुण्याचे माजी पालकमंत्री आणि उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत पाटील असल्याचं पाहायला मिळालं. चंद्रकांत पाटलांनी आपल्याविरोधात राजकीय षडयंत्र रचल्याचा आरोप धंगेकरांनी केलाय. तिसरा अंक हा चंद्रकांतदादा पाटलांविरोधात असेल असे स्पष्ट संकेत धंगेकरांनी दिलेत.

चंद्रकांत पाटलांनी आपल्या कौटुंबिक आयुष्यात विष कालवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. चंद्रकांतदादांना यापुढच्या काळात राजकीयदृष्ट्या उघडं पाडण्याचा निर्धार धंगेकरांनी केलाय.
महायुतीतल्या नेत्यांविरोधात जाहीर वक्तव्य टाळावीत असा सल्ला भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिलाय. महायुतीतल्या सर्वच नेत्यांनी स्वयंशिस्त घालून घेतली पाहिजे असं बावनकुळे म्हणालेत. तर धंगेकरांनी वक्तव्य करुन महायुतीत मिठाचा खडा टाकू नये असा सल्ला उदय सामंतांनी दिलाय.

रवींद्र धंगेकरांच्या निशाण्यावर चंद्रकांतदादा असणार हे स्पष्ट झालंय. त्यांनी आपण आता थांबणार नाही असं सांगितलंय. पुढच्या काळात चंद्रकांतदादा विरुद्ध धंगेकर असा आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना पुण्यात पाहायला मिळणार हे नक्की.

FAQ

१. जैन बोर्डिंग प्रकरणात रवींद्र धंगेकर यांनी काय भूमिका घेतली आणि त्याचा निकाल काय झाला?

शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याविरोधात रान उठवले. या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचा दावा करणारे मोहोळ नंतर माघार घेत गेले. बिल्डर गोखले यांनीही प्रकरणातून पाय ओढले. धंगेकरांनी हे प्रकरण धसास लावल्याची चर्चा सुरू झाली असून, मोहोळांशी राजकीय हिशेब बराबर केल्याचा दावा केला जातो. धंगेकरांच्या बोलण्यातूनही हे सूचित होते.

२. रवींद्र धंगेकर यांनी तिसऱ्या लढाईची घोषणा कशासाठी केली आणि कोणावर निशाणा?

धंगेकर यांनी सत्ता अन्याय करत असल्यास आव्हान देण्याचा निर्धार व्यक्त करत तिसऱ्या लढाईची घोषणा केली. विकृतीविरोधात लढत राहिण्याचा इशारा देत, पुण्याचे माजी पालकमंत्री आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात दंड थोपटण्याचे संकेत दिले. पाटलांनी आपल्याविरोधात राजकीय षड्यंत्र रचले आणि कौटुंबिक आयुष्यात विष कालवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत, त्यांना राजकीयदृष्ट्या उघडपाडण्याचा निर्धार सांगितला.

३. महायुती नेत्यांकडून धंगेकरांच्या वक्तव्यावर काय प्रतिक्रिया आली?

भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महायुतीतील नेत्यांनी जाहीर वक्तव्य टाळावे आणि स्वयंशिस्त पाळावी, असा सल्ला दिला. तर उदय सामंत यांनी धंगेकरांनी वक्तव्य करून महायुतीत मिठाचा खडा टाकू नये, असे आवाहन केले. धंगेकरांनी मात्र थांबणार नाही, असे सांगत पुढच्या काळात चंद्रकांत पाटील विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना होईल, असा इशारा दिला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
punePune PoliticsMuralidhar MoholChandrakant Patilravindra dhangekar

इतर बातम्या

साखरपुड्यानंतर तेजस्विनीसाठी समाधान सरवणकरांची खास रोमँटिक...

मनोरंजन