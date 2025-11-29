English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात चाललंय काय? निवडणुकीआधीच कुख्यात गुंड जेलबाहेर! पोलिसांनी त्याला घातलीये 'ही' अट

Pune Infamous Gangster Out Of Jail: शिवजयंती मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या वादामधून एका इंजिनअरला करण्यात आलेली बेदम मारहाण...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 29, 2025, 07:10 AM IST
पुण्यात चाललंय काय? निवडणुकीआधीच कुख्यात गुंड जेलबाहेर! पोलिसांनी त्याला घातलीये 'ही' अट
कागदोपत्री पूर्तता केल्यानंतर तुरुंगातून पडणार बाहेर

Pune Infamous Gangster Out Of Jail: पुण्यातील कुख्यात गुंड गजा मारणे ऐन पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा जेलबाहेर आला आहे. शुक्रवारी त्याला विशेष मोक्का न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. कोथरूडमधील एका आयटी इंजिनियरला मारहाण प्रकरणी त्याला मोक्कांतर्गंत अटक झाली होती. पण आता त्याला जामीन मिळाला आहे. मात्र पुणे पोलिसांनी त्याला जामीन देताना एक अट घातली आहे. हे नेमकं प्रकरण आहे तरी काय आणि पुणे पोलिसांनीच अट काय आहे पाहूयात.

नेमकं हे प्रकरण काय?

गजा मारणेशी संबंधित आयटी अभियंता मारहाण प्रकरण हे 2025 च्या फेब्रुवारी महिन्यात घडले आहे. हे प्रकरण शिवजयंती मिरवणुकीदरम्यान रस्त्यातील वाहतुककोंडीमुळे सुरू झालेल्या वादातून घडलं. 23 फेब्रुवारी 2025 रोजी कोथरूड भागात शिवजयंती मिरवणुकीमुळे वाहतुककोंडी झाली होती. यात आयटी अभियंता देवेंद्र जोग यांच्या कारला मिरवणुकीतील एका वाहनाने धडक दिली. यानंतर वाद वाढला आणि गजानन मारणे व त्याच्या टोळीतील सदस्यांनी जोग यांना मारहाण केली. या घटनेत जोग गंभीर जखमी झाले.  

...म्हणून मकोका लावला

या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गजानन मारणे, त्याचा भाचा रूपेश मारणे आणि इतर साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला. 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी मारणे याला अटक करण्यात आली. या गुन्ह्यात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा म्हणजेच मकोका (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले. मकोकाचा वापर मारणे टोळीच्या संघटित गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे करण्यात आला.  

आधी फेटाळलाय अर्ज

मारणेने यापूर्वी जामिनासाठी विशेष मकोका न्यायालयात अर्ज केला होता, पण मे 2025 मध्ये तो फेटाळण्यात आला. मात्र, आता 277 दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर न्यायालयाने गजा मारणेला जामीन मंजूर केला. यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे आणि गुन्हेगारी नियंत्रणावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.  

20 कोटींच्या खंडणीचा आरोप

या व्यतिरिक्त, मारणे याच्यावर यापूर्वी 2022 मध्ये 20 कोटी रुपयांच्या खंडणी आणि अपहरण प्रकरणात मकोका लागू करण्यात आला होता. ज्यामुळे मारणेची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी स्पष्ट होत असतानाही त्याला निवडणुकीच्या तोंडावर जामीन देण्यात आल्याने संताप व्यक्त केला जातोय.

ती अट कोणती?

गजा मारणेला जामीन देताना पुणे पोलिसांनी एक अट घतली आहे. ही अट म्हणजे, पुणे मनपाच्या हद्दीत राहता येणार नाही. मारणेला सशर्त जामीन मंजूर झाला असला तरी ऐन इलेक्शनच्या तोंडावरच गजा मारणे सारख्या कुख्यात गुंडाला जामीन कसा मिळाला, अशी चर्चा पुण्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. 

