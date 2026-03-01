English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात लवकरच नवा नियम! 7 लाख गाड्या रस्त्यावरही आणता येणार नाहीत, टू व्हिलरवाल्यांना तर दणका

Pune News: पुण्यामध्ये माणसांपेक्षा दुचाकी आधिक आहेत असं म्हटलं जातं. मात्र आता पुण्यातील दुचाकींबरोबरच लाखो वाहनं रस्त्यावर काढताच येणार नाहीत असा एक नियम लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून हा नियम लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. हा नियम काय आणि त्याचा काय परिणाम होणार ते पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 1, 2026, 04:18 PM IST
Pune News: तुम्ही पुण्यात राहत असाल किंवा नियमीतपणे आपल्या खासगी वाहनाने पुण्याला ये-जा करत असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. पुणे शहरामधील वाढत्या प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाणार असून याचा फटका पुण्याची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या लाखो वाहन मालकांना बसणार आहे. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासन मोठा निर्णय घेणार असून हा निर्णय वाहनांसंदर्भातील आहे. 

नेमका काय प्लॅन आहे जिल्हा प्रशासनाचा?

पुणे जिल्हा प्रशासन पुण्यात 15 वर्षांहून जुन्या वाहनांवर प्रवेश बंदी घालण्याचा विचारात आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावच परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडून राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. राज्य सरकारने होकार दिल्यास हे निर्बंध लागू केले जातील. खरोखरच हे निर्बंध लागू झाले तर सुमारे सात लाखांहून अधिक वाहनांना पुण्यात धावता येणार नाही.

अनेक उपाययोजना आधीपासूनच अंमलात

15 वर्षांहून अधिक वाहने रस्त्यावर धावू नयेत, याकरिता आधीच केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने अशा वाहनांच्या नोंदणी खर्चात वाढ केली. शिवाय, अशा वाहनांना 'ग्रीन टॅक्स'देखील लागू केला आहे. अनेक वाहनचालक
असा कर भरण्यास तयार असतात. मात्र, जुन्या वाहनांचा वापर थांबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न नसतो. पुण्यातील प्रदूषण व वाहतूक कोंडी लक्षात घेता जिल्हा प्रशासन पुढाकार घेऊन लवकरच असा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवीत आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. पुणे आरटीओ कार्यालयाकडून वाहनांसंदर्भात आवश्यक माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले आहे.

ही वाहनं रस्त्यावर धावलीच नाही तर काय होईल?

पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडील अधिकृत आकडेवारीनुसार, पुण्यात 6 लाख 83 हजार 411 खासगी वाहनं 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. ही वाहने नव्या नियमांनुसार रस्त्यावर आली नाहीत तर शहरातील सुमारे 80 ते 90 टक्के प्रदूषण कमी होऊ शकते. ही वाहने ऑफ रोड राहिली म्हणजेच रस्त्यावर धावलीच नाहीत तर हवेतील विषारी घटक व नायट्रोजन ऑक्साइड्सचे प्रमाण 70 टक्क्यांनी कमी होईल. विशेष म्हणजे गाड्यांची संख्या कमी झाल्याने वाहतूक कोंडीचे प्रमाण कमी होणार आहे. 

सर्वाधिक संख्या दुचाकींची

पुणे शहरात सुमारे 20 लाख वाहने बीएस 4 स्वरूपाची तर 46 हजार 284 परिवहन संवर्गातील वाहनांचे आयुर्मान 15 वर्षांहून अधिक आहे. यात सर्वाधिक दुचाकी आहेत. दुचाकींची संख्या पाच लाख 12 हजार 575 आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

