पुण्यात अनोखी घटना, डिंभे धरणाच्या पोटातून बाहेर आले गाव; आठवणींनी गावकरी भावूक

Pune Ambegaon: पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात एक अनोखी आणि भावनिक घटना घडली आहे. अनेक वर्षांपूर्वी डिंभे धरण प्रकल्पासाठी पाण्याखाली गेलेले जुने आंबेगाव गाव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. धरणातील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात घटल्यामुळे गावाचे अवशेष, रस्ते, जुन्या वस्तीच्या खुणा आणि प्राचीन जैन मंदिर पुन्हा दिसू लागले आहेत. या घटनेमुळे विस्थापित गावकरी, स्थानिक नागरिक आणि पर्यटक मोठ्या संख्येने येथे गर्दी करत असून अनेकांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा मिळत आहे.
आंबेगाव तालुक्याला नाव देणारे ऐतिहासिक आंबेगाव गाव डिंभे धरण उभारल्यानंतर पाण्याखाली गेले होते. अनेक दशकांपासून हे गाव जलाशयाच्या गर्भात लपलेले होते. मात्र यंदा उन्हाळ्यात धरणातील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असून तो सुमारे 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याने गावाच्या खुणा पुन्हा स्पष्टपणे दिसू लागल्या आहेत.धरणाच्या तळातून जुन्या घरांचे अवशेष, रस्त्यांचे स्वरूप, विहिरींच्या खुणा आणि बाजारपेठेचे काही भाग समोर आले आहेत. अनेकांसाठी हा केवळ भूगोलाचा भाग नसून त्यांच्या बालपणाचा आणि आयुष्याचा जिवंत इतिहास आहे. त्यामुळे हे दृश्य पाहण्यासाठी लोक मोठ्या उत्सुकतेने येथे पोहोचत आहेत.
सर्वाधिक चर्चेत असलेली बाब म्हणजे गावातील प्राचीन जैन मंदिर. अनेक वर्षे पाण्याखाली राहूनही या मंदिराची रचना मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित असल्याचे दिसून आले आहे. मंदिराचे बांधकाम आणि वास्तुकला पाहून अनेक गावकरी आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.मंदिराभोवतीचे दगडी अवशेष आणि जुनी वस्ती पाहताना गावकऱ्यांच्या भावना अनावर होत आहेत. काही जण आपल्या घरांची जागा शोधताना दिसत आहेत, तर काही जण मंदिरासमोर उभे राहून जुन्या आठवणी सांगताना दिसत आहेत. या ठिकाणी भावनिक वातावरण निर्माण झाले आहे.
डिंभे धरण प्रकल्पामुळे अनेक कुटुंबांना आपली घरे, शेती आणि व्यवसाय सोडून स्थलांतर करावे लागले होते. त्या काळात गावकऱ्यांनी विकासासाठी मोठा त्याग केला. मात्र अनेकांच्या मते विस्थापनानंतरचे काही प्रश्न आजही पूर्णपणे सुटलेले नाहीत.
जुन्या गावाचे अवशेष पुन्हा समोर आल्याने विस्थापनाच्या आठवणीही ताज्या झाल्या आहेत. अनेकांनी आपल्या पूर्वजांच्या घरांची ठिकाणे पाहून भावनिक प्रतिक्रिया दिल्या. काही ज्येष्ठ नागरिकांनी गावातील बाजारपेठ, सण-उत्सव आणि सामाजिक जीवनाच्या आठवणी सांगितल्या. त्यामुळे हा क्षण आनंदाचा असला तरी त्यात वेदनाही दडलेल्या असल्याचे दिसून येत आहे.
जुने आंबेगाव हे फक्त गाव नव्हते, तर मावळ खोऱ्यातील महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र मानले जात होते. परिसरातील अनेक गावांचा आर्थिक व्यवहार याच ठिकाणाहून होत असे. बाजारपेठ, देवस्थाने आणि सामाजिक व्यवहारांमुळे या गावाला विशेष महत्त्व होते.डिंभे धरण हे घोड नदीवरील महत्त्वाचे सिंचन प्रकल्प असून त्याचा फायदा हजारो एकर शेतीला झाला. मात्र या विकासाच्या बदल्यात अनेक गावांना विस्थापनाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे आंबेगावचे पुन्हा दर्शन हे विकास आणि त्याग या दोन्ही बाजूंची आठवण करून देणारे ठरत आहे.
गाव पुन्हा दिसू लागल्याची माहिती सोशल मीडियावर आणि स्थानिक भागात वेगाने पसरल्यानंतर मोठ्या संख्येने नागरिक येथे पोहोचत आहेत. विस्थापित कुटुंबांबरोबरच अनेक पर्यटक आणि इतिहासप्रेमी देखील या ठिकाणी भेट देत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, अशा ठिकाणी मोठी गर्दी होत असल्याने सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक आहे. धरणातील पाण्याची पातळी बदलू शकते तसेच जुन्या बांधकामांचे अवशेष कमकुवत झालेले असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रशासनाने आवश्यक खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.