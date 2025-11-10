Pune Crime: आय लव्ह यू... बायकोच्या फोनवरुन मित्राला मेसेज! शिक्षक बायको, संशयी नवरा अन् 'दृश्यम' स्टाईल खून, असा झाला उलगडा

Pune Murder Case : वारजे पोलिसांनी उघडकीस आणलेला एक खुनाचा गुन्हा सध्या संपूर्ण पुण्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे. बॉलिवूड चित्रपटांनाही लाजवेल असा हा हत्याकांडचा थराराचा उलगडा झाला आहे. बहुचर्चित दृश्यम चित्रपट चार चार वेळा पाहून पतीने पत्नीची हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. पतीने पुरावा मिटवण्यासाठी पत्नीचा मृतदेह भट्टीत जाळला आहे. पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी पतीने अनेक व्यूहचक्र रचला होता. पतीने पत्नीच्या फोनवरून तिच्या एका मित्राला आय लव्ह यू असा मेसेजही केला. या पतीने आपल्या पत्नीचं अफेयर असल्याचा खोटा देखावा तयार केला होता.
या नराधम पतीचं नाव समीर जाधव असं असून त्याने 38 वर्षीय शिक्षक पत्नी अंजलीची हत्या केली. अंजलीचा पती समीर हा ऑटोमोबाईल डिप्लोमा घेतला होता आणि त्याचे स्वत:चं गॅरेज होतं. समीर आणि अंजलीचं लग्न 2017 मध्ये झालं होतं. तर त्यांना दोम मुलं असून एक तिसरी आणि पाचवीमध्ये शिकतो. हत्याकांडच्या दिवशी दोन्ही पोरं ही दिवाळीच्या सुट्टीला गावी गेली होती.
पती समीरने पत्नीला हत्येच्या दिवशी 26 ऑक्टोबरला गोदाममध्ये बोलवलं होतं. तिथे त्याने तिची गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर त्याने चार दिवसांपूर्वी बांधलेल्या एका लोखंडी भट्टीत अंजलीचा मृतदेह जाळला आणि राख नंतर नदीत फेकून पुरावा मिटवला. प्रथम तपासात पोलिसांनी पतीवरच संशय होता. पत्नीच्या चारित्र्यावर संशयातून त्याने हे हत्याकांड केलं असेल. पण पोलिसांच्या चौकशीत वेगळाच अँगल समोर आला. समीरचं दुसऱ्या महिलेशी विवाहबाह्य संबंध होते.
त्याने पत्नीच्या मोबाईलवरून तिच्या एका मित्राला आय लव्ह यू असा मेसेज केला. एवढंच नाही तर स्वत:च त्या मेसेजला उत्तर दिले, जेणेकरुन तिच्या अफेयरचा खोटा डिजिटल पुरावा तो पोलिसांना दिसेल. त्यानंतर त्याने पत्नी बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलिसांकडे नोंदवली. एवढंच नाही तर तो वारंवार पोलिसांकडे आपली पत्नी सापडली का असा प्रश्न विचारायचा. मात्र पोलिसांचं त्याच्यावर बाईक लक्ष होतं.
त्यानंतर पोलिसांनी तपासदरम्यान सीसीटीव्ही फूटेज सापडलं. चौकशीदरम्यान समीरचे उत्तर आणि नंतर सीसीटीव्ही फूटेज यामुळे या हत्येचा उलगडा झाला. यानंतर समीरला चौकशी दरम्यान गुन्ह्याची कबुली द्यावी लागली. त्याने दृश्यम हा चित्रपट चार वेळा पाहून त्याने हा हत्येचा थरार रचला.