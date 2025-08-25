English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
डिलीट केलेला व्हिडिओ परत अपलोड कर, कोण काय करतंय ते बघूया... अथर्व सुदामेला धमकी देणाऱ्यालाच डायरेक्ट चॅलेंज दिले

अथर्व सुदामेने जी काही घाण केली आहे, त्याचे परीणाम त्याला आयुष्यभर भोगावे लागणार आहेत. हा ओव्हर रेटेड सोशल मीडिया कलाकार मला कधीच आवडला नाही, आमच्या पुण्याची फार चुकीची ओळख करून दिली अशी धमकी एका जयसिंग मोहन नावाच्या फेसबुक अकाऊंटवरून देण्यात आली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Aug 25, 2025, 05:37 PM IST
Pune Atharva Sudame Controversy : पुण्यातील लोकप्रिय सोशल मीडिया स्टार अथर्व सुदामे अतिशय लोकप्रिय आहे. त्याच्या पुणेरी रील्सची हवा परदेशातही होताना दिसते. मात्र अथर्व सुदामे नव्या वादात अडकला आहे. सणाबाबतच्या एका रिलवरुन अथर्व सुदामे वादात सापडलाय. या व्हिडिओवर सोशल मीडियातून टीकेचे झोड सुरु झाली. तसंच अथर्वला एका Jaysing Mohan या फेसबुक पेजवरुन धमकीही देण्यात आलीय. या व्हिडिओचे परिणाम आयुष्यभर भोगावे लागतील अशी धमकी देण्यात आलीय. वाद झाल्यानंतर अथर्व सुदामेनं तो व्हिडिओ डिलीट केलाय. तसंच कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागतो असं स्पष्टीकरणही दिले. यानंतर आता  अथर्व सुदामेला धमकी देणाऱ्या चॅलेंज देण्यात आले आहे. 

सोशल मीडिया स्टार अथर्व सुदामेच्या समर्थनार्थ वकील असीम सरोदे यांनी फेसबुक पोस्ट केली आहे. अथर्वला तो व्हिडिओ डिलीट करण्यास भाग पाणं हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर झालेला हल्ला आहे. अशी प्रतिक्रिया असीम सरोदे यांनी दिली. तर अथर्वच्या कामाचं कौतुक करणा-या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी त्याच्यासोबत उभं राहावं. असंही असीम सरोदे म्हणाले. 

असीम सरोदे यांची फेसबुक पोस्ट 

Atharva Sudame याने घाबरून व्हिडीओ डिलीट केला हे योग्य केले नाही असे वाटले.  अथर्व बाबत अनेक लोक विविध मते मांडतात. त्याच्या व्हिडीओ तील विनोदाच्या दर्जाबाबत बोलले जाते. परंतु त्याने ज्या सातत्याने रिल्स तयार केलेत, स्पर्धेच्या युगात स्वतःचा एक मार्ग तयार केला त्याचे कौतुक करायलाच पाहिजे. त्याचे काही विनोद अनेकांना उथळ,पांचट, निरर्थक वाटले असतील पण ते अश्लील नव्हते  कधी उथळ, गंभीर, गमतीदार, विचार प्रवर्तक तर कधी  सुमारही अशा वळणांवरून एखादा विषय नेमकेपणाने हाताळला जातो तेव्हा धमक्या देणाऱ्यांना घाबरून अथर्वने त्याचा अत्यंत सुंदर आणि सामाजिकता, बंधुभाव, प्रेम जपण्याचे आवाहन करणारा व्हिडीओ डिलीट करणे मला चिंताजनक वाटले. 
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे असे टुकार हल्ले ठामपणे परतवून लावता आले पाहिजेत. तेवढयासाठी मी अथर्व सोबत आहे.  Raj Thackeray साहेबानी अथर्वचे जाहीर कौतुक केले होत तेव्हा पासून अथर्वने अधिक जबाबदारीने अनेक विषय हाताळले असे सुद्धा दिसते. एका उत्तम व्यंगचित्रकाराने दिलेल्या कौतुकाच्या शब्दांनी अथर्वला प्रोत्साहन मिळाले. पण आता काही सुमार धर्मवादी अथर्वला धमक्या देत असतांना राज ठाकरेंनी व मनसेने अथर्वच्या सोबत उभे राहावे असे आताच माझे राज साहेबांसोबत बोलणे झाले.  अथर्वने तो व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करावा. कोण काय करतंय ते बघूया.

अथर्व सुदामे हा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा आवडता इन्फ्लुएन्सर. एका भाषणादरम्यान राज ठाकरेंनी त्याचा उल्लेखही केला होता. राज ठाकरेंनी अथर्वसोबत रिलही बनवलं होतं.  सध्या सोशल मीडियावर अनेक इन्फ्लुएन्सर्स विविध मुद्द्यांवर व्हिडिओ बनवत असतात. अथर्वनेही याआधी अनेक विषयांवर रिल्स बनवल्यात आणि त्या चाहत्यांच्या पसंतीसही पडल्यात. मात्र या रिलवरून अथर्वला टीकेचं धनी व्हावं लागलं. गणेशोत्सवासंदर्भात अथर्वने केलेल्या या व्हिडिओने अनेक नेटक-यांच्या भावना दुखावल्यात. या वादात हिंदू महासभेनंही उडी घेतलीये. अथर्वने करमणूक करावी पण अभ्यास नसलेल्या गोष्टींमध्ये पडू नये अशी टीका आनंद दवेंनी केलीये.

अथर्व सुदामेच्या डिलीट केलेल्या व्हिडिओमध्ये नेमकं आहे तरी काय?

गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं अथर्व सुदामेनं एक रिल शेअर केली आहे. या रिलमध्ये अथर्व सुदामे एका भाविकाच्या भूमिकेत दिसतोय. अथर्व गणेशोत्सवासाठी गणपतीची मूर्ती खरेदी करण्यासाठी मूर्तीकाराकडे जातो. येते अनेक गणेश मूर्ती असतात. त्यातली एक मूर्ती अथर्व बूक करतो. तेवढ्यात मूर्तीकाराचा मुलगा अब्बू अशी हाक मारत तिथे येतो. तेवढ्या अथर्व सुदामे आणि तो मूर्तीकार एकमेकांकडे पाहतात. तेवढ्यात मूर्तीकार अथर्वला सांगतो की, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही पुढे जाऊन मूर्ती पाहू शकता... मूर्तीकाराला वाटतं की, अथर्व सुदामे मूर्ती खरेदी करेल की नाही? पण, अथर्व सुदामे तुमच्याकडूनच मूर्ती घ्यायची आहे, असं मूर्तीकाराला सांगतो.  अथर्व सुदामे मूर्तीकाराशी बोलताना म्हणतो की, "माझे वडील सांगतात की, आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही... तसेच आपण वीट व्हावं जी वीट देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील..." अशा प्रकारचा संवाद या रीलमध्ये आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

