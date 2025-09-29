English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नातवाची हत्या करणाऱ्या बंडू आंदेकरचा आणखी काळे कारनामे समोर; 18 कोटी, 24 गुंठे जमीन अन्...

Pune Ayush Komkar Case: आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकरसह त्याच्या कुटुंबीयांची कोटींचा मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 29, 2025, 09:16 AM IST
Pune Ayush Komkar murder Case Cops identify Andekar gangs assets worth over Rs 18 crore

निलेश खरमारे, झी मीडिया

Pune Ayush Komkar Case: पुण्यातील आयुष कोमकर खून प्रकरणातील तपासात पोलिसांनी बंडू आंदेकर व टोळीच्या इतर सदस्यांविरुद्ध सखोल चौकशी केली असून, आंदेकर कुटुंबाची एकूण 17 कोटी 98 लाख 93 हजार रुपयांची मालमत्ता निष्पन्न झाली आहे.

आंदेकर-गायकवाड टोळीच्या संघर्षातून ५ सप्टेंबर रोजी 19 वर्षीय आयुष कोमकरचा गोळ्या झाडून खून करण्यात आला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी बंडू आंदेकरसह १६ जणांना अटक केली आहे. बंडू आंदेकरच्या घरी छापेमारीत दोन पिस्तूल, चार कार, चार दुचाकी, 28 मोबाईल, सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा 95 लाख 29 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. 

पोलिसांच्या तपासात आंदेकर आणि कुटुंबाच्या घरांमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण केलेले असून कोण येते आणि जाते यावर सतत लक्ष ठेवले जात होते. एका सदस्याने सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट केल्याचे आढळून आल्यानंतर त्यालाही पोलिसांनी अटक केली आहे. तसंच,  बँक खात्यांमधील 1 कोटी 47 लाख रुपयांची रोकड गोठवण्यात आली आहे. 

पोलिसांच्या तपासात बंडू आंदेकरकडे फुरसुंगीत 24.5 गुंठे जमीन, कोथरूडमध्ये फ्लॅट, दोन दुकाने, तीनमजली घर, नाना पेठेत फ्लॅट, लोहियानगरमध्ये दोन खोल्या आणि हडपसरमध्ये एक खोली असल्याचे समोर आले. वृंदावणी वाडेकरकडे तीनमजली घर, एक टपरी आणि हडपसर येथे खोली आहे. शिवम आंदेकरकडे मुळशीतील 22 गुंठे जमीन, कोथरूड व नाना पेठेत फ्लॅट व दुकाने आहेत, तर शिवराज आंदेकरकडे नाना पेठेत फ्लॅट आणि सोनाली आंदेकरकडे दोन दुकाने आहेत.

याशिवाय पोलिसांना 16 विकसन करारनाम्यांचा उलगडा झाला असून नातेवाईक व हितसंबंधितांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेचा तपास सुरू आहे. पोलिसांचा अंदाज आहे की टोळीच्या मालमत्तेत अजून काही रक्कम उजेडात येईल. या प्रकरणामुळे पुण्यातील टोळी युद्ध आणि गुन्हेगारीच्या साखळीत आंदेकर टोळीचा कारनामा उघडकीस आला आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Pune gang warPune Ayush Komkar Casebandu andekar punePune Crime Bandu Andekar gangआयुष कोमकर

