पुण्याच्या IT सेक्टरचा 'बाप'! हिंजेवाडीतील IT कंपन्यांसह थेट अमेरिकेला टक्कर देणारी खेडेगावातील BAAP IT कंपनी; गावातच लाखो रुपयांच्या पगाराचा जॉब

Pune BAAP IT Compny Raosaheb Ghuge : फादर्स डे निमित्ताने सर्वचजण आपल्या वडिलांना शुभेच्छा देत आहेत. फादर म्हणजे आपल्या मराठी भाषेत बाप. आज आपण अशात एका 'बाप' व्यक्ती बद्दल बोलणार आहोत जो पुण्याच्या IT सेक्टरचा 'बाप' असं म्हणल्यास वावगं ठरणार नाही. या व्यक्तीने खेडेगावात अमेरिकेला टक्कर देणारी BAAP IT कंपनी सुरु केली. यामुळे IT इंजिनीयर तरुणांना गावातच भेटला लाखो रुपयांच्या पगाराचा जॉब भेटला आहे. गावातील माळरानावर उभारण्यात आलेल्या या BAAP IT कंपनी नेमकी कशी सुरु झाली याची कहाणी खूपच रंजक आहे.
पुण्यातील हिंजेवाडी IT पार्क हे भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे IT हब आहे. हिंजेवाडी IT पार्कमध्ये अनेक बड्या भारतीय तसेच इंटरनॅशल IT कपन्या आहेत. या सर्व कंपन्या एकीकडे आणि पुण्यातीलच एका छोटाशा गावात असलेली BAAP IT कंपनी एकीकडे. रावसाहेब घुगे यांनी ही BAAP IT कंपनी सुरु केली.
जगभरात IT सेक्टरमध्ये खळबळ माजली आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. काही दिवसांपूर्वी तर हिंजेवाडी IT पार्कमधील एक आयटी कंपनी रातोरात बंद जाली. 700 लोकांची नोकरी एका रात्रीत गेली. अशातच रावसाहेब घुगे यांच्या BAAP IT कंपनीत मठ्या प्रमाणात तरुणांना नोकरी मिळत आहे.
आयटी सेकट्रमध्ये जॉब करणाऱ्या तरुणांना नोकरीसाठी मुंबई आणि पुणे सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अनेक तरुण हे नोकरीसाठी परदेशात देखील जातात. रावसाहेब घुगे यांनी अमेरिकेतील नोकरी सोडून गावातच IT कंपनी सुरु केली. शेतकऱ्यांच्या मुलांना मोठ्या शहरात जाऊन नोकरी मिळवणे सोपे नसते. याचा अनुभव रावसाहेब घुगे यांना आला आहे. यामुळेच रावसाहेब घुगे यांनी गावातच तरुणांसाठी IT कंपनी सुरु केली.
रावसाहेब घुगे हे अहिल्यानगरचे आहेत. उच्च शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर रावसाहेब घुगे यांना अमेरिकेतील एका बड्या IT कंपनीत उच्च पगाराची नोकरी मिळाली. परंतु कोरोना काळात ते आपल्या गावी परतले आणि त्यांच्या आयुष्यात मोठा टर्निंग पॉईंट आला. गावातील अनेक उच्च शिक्षीत तरुण नोकरीसाठी गाव सोडून जात आहेत. याचा परिणाम गावाच्या विकासावरही होत आहे. यामुळेच त्यांनी गावाच्या विकासासाठी काहीतरी करण्याचा संकल्प केला. गावातील तरुणांना गावातच नोकरी मिळावी या ध्येयातूनच त्यांनी त्यांच्या गावी माळरानावर एक आयटी कंपनी सुरु केली.
कंपनीचे नाव बाप ठेवण्यामागचे कारण रावसाहेब घुगे यांच्या यांच्या संघर्षात आहे. बाप शेतकरी असल्यानं अनेक बँकांनी शिक्षणासाठी कर्ज नाकारलं. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी गावातच IT कंपनी उभरण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. ज्या गावाला जाण्यासाठी धड रस्ताही नाही, त्याच गावात ही कंपनी उभी राहिली.
2021 मध्ये रावसाहेब घुगे यांनी त्यांच्या गावातील फोंडा माळरानावर BAAP ही आयटी कंपनी स्थापन केली. त्यांच्या गावात "BAAP (बिझनेस अॅप्लिकेशन अँड प्लॅटफॉर्म्स)" नावाची आयटी कंपनी स्थापन केली. या कंपनीत जवळच्या गावातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरीसाठी प्राधान्य दिले जाते.
शेतकरी कुटुंबातील मुले त्यांच्या स्वतःच्या गावातील आयटी कंपन्यांमध्ये काम करत आहेत. घुगे यांनी शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी एक विशेष एआय मॉडेल विकसित केले आहे . या मॉडेलमुळे गावातील शिक्षण व्यवस्था सुधारली आहे. मुलांच्या प्रश्नांची त्वरित उत्तरे मिळतात. त्यांनी गावातील तरुणांना आयटी क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्यासाठी एक केंद्र देखील स्थापन केले आहे. येथे विविध कोडिंग भाषा आणि इतर आयटी कौशल्ये शिकवली जातात.
रावसाहेब घुगे यांनी आतापर्यंत 600 हून अधिक तरुणांना प्रशिक्षण दिले आहे. त्यापैकी 120 हून अधिक तरुणांना आधीच नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. पुण्यातील काही कंपन्या त्यांच्यासोबत काम करण्यास इच्छुक आहेत.
BAAP IT कंपनी अमेरिका, युरोपसारख्या देशांतील कंपन्यांसाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करत आहेत. CRM, ERP, बँकिंग, अॅग्रीटेक अशा अनेक क्षेत्रांत ही कंपनी काम करते. शेती आणि तंत्रज्ञान यांचा संगम साधत त्यांनी गावासाठी डिजिटल सोल्युशन्स तयार करण्यासही सुरुवात केली आहे. हा संपूर्ण उपक्रम म्हणजे केवळ व्यवसाय नव्हे, तर ग्रामीण भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे.