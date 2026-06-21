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पुण्याच्या IT सेक्टरचा 'बाप'! हिंजेवाडीतील IT कंपन्यांसह थेट अमेरिकेला टक्कर देणारी खेडेगावातील BAAP IT कंपनी; गावातच लाखो रुपयांच्या पगाराचा जॉब

पुण्याच्या खेडेगावात अमेरिकेला टक्कर देणारी BAAP IT कंपनी आहे. या कपंनीमुळे  IT इंजिनीयर तरुणांना गावातच  लाखो रुपयांच्या पगाराचा जॉब मिळत आहे.   माळरानावर कंपनीचे युरोप, अमेरिकेत क्लाईंट आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 21, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:50 PM IST
पुण्याच्या IT सेक्टरचा 'बाप'! हिंजेवाडीतील IT कंपन्यांसह थेट अमेरिकेला टक्कर देणारी खेडेगावातील BAAP IT कंपनी; गावातच लाखो रुपयांच्या पगाराचा जॉब

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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