पुण्याचा संस्कृतिक केंद्रबिंदू समजल्या जाणाऱ्या वास्तूत विचित्र अपघात; छत कोसळलं अन्..

Pune Cultural News: सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्याचा सांस्कृतिक केंद्रबिंदू असलेल्या बालगंधर्व रंगमंदिराची दिवसागणिक दुरवस्था होत चाललेली आहे. लाखो रुपये देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करून देखील ही दुरवस्था कायम आहे. मंगळवारी सकाळी दहाच्या सुमारास बालगंधर्व रंगमंदिराच्या कलादालनाच्या छताचा भाग कोसळला असल्याचा आरोप आता करण्यात येत आहे. बालगंधर्वमधील कला दालनातील पीओपीचे फॉल सिलिंग खाली कोसळले. सुदैवाने यावेळी दालनात कोणी नसल्याने या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही.
पतित पावन संघटनेने या घटनेला कारणीभूत असलेल्या ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. दुसऱ्या बाजूला, पुणे महापालिकेने या घटनेची दखल घेतली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कला दालनाची पाहणी केली आहे.
बालगंधर्व रंगमंदिर हे पुणे शहरातील एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र आणि नाट्यगृह आहे. हे जंगली महाराज रोडवर संभाजी उद्यानाजवळ असून, पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) मालकीचे आहे. 2022 मध्ये रंगमंदिर पाडण्याच्या आणि नव्याने बांधण्याच्या वादानंतर, स्ट्रक्चर ऑडिट करून डागडुजी करण्याची मागणी कलाकार आणि नाट्यरसिकांकडून करण्यात आली. सध्याच्या तारखेनुसार (24 सप्टेंबर 2025), रंगमंदिर कार्यरत आहे, पण डागडुजीची प्रक्रिया सुरू असून त्याचदरम्यान हा अपघात घडल्याचं सांगितलं जात आहे.
2022 चा वाद: सुवर्ण महोत्सव पूर्ण झाल्यानंतर, रंगमंदिराची वास्तू जुनाट झाल्याने पाडण्याची आणि नव्याने बांधण्याची योजना जाहीर झाली. यामुळे नाट्यसृष्टीत वाद निर्माण झाला. प्रशांत दामले, सुशील इनामदार यासारख्या कलाकारांनी यावर आक्षेप घेतला. ही वास्तू पुणेकरांच्या भावनिक नात्याची आहे आणि ती पाडण्याऐवजी स्ट्रक्चर ऑडिट करून डागडुजी करावी, असं कमलाकरांचं म्हणणं होतं. कलाकार व नाट्यसंस्थांनी सांगितले की, फक्त आवश्यक भागांची डागडुजी करून रंगमंदिराची सांस्कृतिक ओळख टिकवावी. पुणे महानगरपालिकेने स्ट्रक्चर ऑडिट करण्याचे आश्वासन दिले. सध्याची स्थिती पहिल्यास रंगमंदिर कार्यरत आहे आणि येथे नियमित कार्यक्रम होतात. डागडुजीची प्रक्रिया सुरू असून, महानरगरपालिकेच्याच्या वेबसाइटनुसार, हे सुसज्ज आणि आधुनिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. पूर्ण पुनर्विकास किंवा डागडुजीबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा नाही, पण ऑडिटनंतर आवश्यक कामे होत आहेत.