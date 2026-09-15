/गर्भवती महिसोबत जबरदस्ती शारिरीक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न, तिने नकार देताच...; बारामतीत हादरवणारी घटना

बारामती तालुक्यातील माळेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पणदरी एमआयडीसी परिसरात एका गरोदर महिलेवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला होता. या घटनेनंतर केवळ दोन तासातच माळेगाव पोलिसांनी आरोपीला जेरबंद केले आहे. आरोपी गणेश रामचंद्र माने वय 26 वर्ष राहणार पणदरे तालुका बारामती याला माळेगाव पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी गणेश माने याने गुन्ह्याची कबुली दिली असून पोलीस तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पीडित मयत महिला हिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवता यावेत म्हणून तिला आरोपीने हातोड्याने मारहाण करून तिला जखमी केले. त्यानंतर जखमी अवस्थेतच तिच्यावर जबरदस्ती लैंगिक अत्याचार केला. यावेळी संबंधित पीडित महिला आरोपीला विरोध करत होती. आरोपीने केलेले कृत्य तिने कोणाला सांगू नये यासाठी आरोपीने टॉवेलच्या साह्याने तिचा गळा आवळून तिचा खून केला. तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि पायातील पैंजण देखील आरोपी घेऊन गेला होता.
सदर पीडित मृत महिलेच्या वैद्यकीय तपासणीचा प्राथमिक अहवाल माळेगाव पोलिसांना प्राप्त झाला असून यामध्ये ती गर्भवती असल्याचा समोर आलं आहे. शिवाय तिच्या डोक्यात मानेवर गंभीर जखमा असून तिच्या गुप्तांगात देखील जखमा असल्याचं वैद्यकीय तपासणीत समोर आलं आहे.
सदर आरोपीला न्यायालयाकडून 16 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 13 सप्टेंबर 2026 रोजी नातेवाईकांच्या फिर्यादीवरून माळेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. माळेगाव पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत.
याबाबत अधिकची माहिती अशी की, पीडित महिला ही तिच्या पतीसह कुटुंबापासून पणदरे एमआयडीसी परिसरात विभक्त राहत होते. 12 सप्टेंबर 2026 च्या रात्री पावणे आठ च्या सुमारास पतीची आईला शेजारी असणाऱ्या लोकांनी फोन द्वारे तुमचा मुलगा रडत असल्याची माहिती दिली. तेव्हा त्या तात्काळ मुलगा जिथे राहतो त्या ठिकाणी धाव घेतली आणि पाहिले असता त्यांची सून ही एका खोलीत रक्ताच्या थारोळ्यात मयत अवस्थेत पडलेली दिसली. कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने हत्याराने मारून तिचा खून केल्याचं प्रथम दर्शनी दिसून आलं, तिच्या गळ्यातील डोरले आणि पायातील पैंजण देखील काढून घेण्यात आलं होतं त्याप्रमाणे माळेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.
माळेगाव पोलिसांनी पीडित महिलेला तात्काळ पुढील कारवाई करीता पंचनामा करून मेडीकल कॉलेज, बारामती येथे पाठविले व गुन्हयातील घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी केली. आजूबाजूला विचारपूस केली असता गणेश रामचंद्र माने या संशयित आरोपी बाबत पोलिसांना माहिती मिळाली. पोलिसांनी माने याला ताब्यात घेतले आणि त्याला पोलिसी खाक्या दाखवताच त्याने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली.प ोलिसांनी अधिकचा तपास करत आरोपीने पीडित महिलेला मारहाण करण्याकरता वापरलेला हातोडा शिवाय पीडित महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि पैंजण हस्तगत केले आहे.