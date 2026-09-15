Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /गर्भवती महिसोबत जबरदस्ती शारिरीक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न, तिने नकार देताच...; बारामतीत हादरवणारी घटना

गर्भवती महिसोबत जबरदस्ती शारिरीक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न, तिने नकार देताच...; बारामतीत हादरवणारी घटना

बारामती तालुक्यातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विवाहितेवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आली.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 15, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:24 PM IST
गर्भवती महिसोबत जबरदस्ती शारिरीक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न, तिने नकार देताच...; बारामतीत हादरवणारी घटना
Image Credit: Baramati Crime News

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पहाटे 4 वाजता सिस्टम ॲक्सेस बंद अन् 6 वाजता मेल, आज तुमचा शेवटचा दिवस; ओरॅकलमध्ये पुन्हा नोकरीकपात
2
3
4
5