/पुण्यात खाकीला काळिमा! पोलीस स्टेशनमध्येच हवालदाराचं महिला कर्मचाऱ्याशी अश्लील चाळे

महिलांसोबत समाजात वावरताना किंवा घरात गैरवर्तन झाल्यावर त्या पोलिसांकडे मदतीसाठी धाव घेतात. पण जर पोलीस स्टेशनमध्येत एका हवालदाराकडून तेही महिला पोलीस कर्मचाऱ्याशी गैरवर्तन झालं असेल तर तिने काय करायचं. होय, ही धक्कादायक घटना विद्येचे माहेर घर असलेल्या पुण्यात घडली आहे. पुण्यातील भारतीय विद्यापीठ पोलीस स्टेशनमधून ही भयानक घटना घडली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या एका महिला पोलीस शिपायासोबत गैरवर्तन झाल्याची घटना समोर आली आहे. पीडित महिला कर्मचाऱ्याने हिम्मत दाखवली आहे. पीडित महिलेने सांगतिलं की, पोलीस स्टेशनमधी एका वरिष्ठ हवालदाराने तिच्यासोबत अश्लील चाळे केल्याची तक्रार केली आहे. पोलिसांनी तिच्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेतली. त्या वरिष्ठ हवालादाराचे नाव किरण दत्तात्रय देशमुख असं आहे. या तक्रारीनंतर चौकशीदरम्यान किरण देशमुख दोषी आढळले आहेत. दोषी आढळल्यानतर या नराधम पोलीस हवालदाराला पोलीस उपायुक्तांनी तडकाफडकी निलंबित करण्यात आलंय. या घटनेमुळे पुणे पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली असून पुढील तपास सुरू आहे.
पुण्यात कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलीस ठाण्यातच ही घटना घडल्यामुळे शहरात संतापाची लाट पसरली आहे. भारती विद्यापीठ पोलीस स्थानकामध्ये हवालदार किरण देशमुख हे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांचे लेखनिक म्हणून कार्यकरत होते. याच पोलीस स्टेशनमध्ये महिला पोलीस शिपाई सोबत किरण देशमुख यांनी गैरवर्तन केल्याची घटना घडली आहे. या महिला पोलीस शिपाई तिच्यासोबत झालेल्या गैरवर्तनाबद्दल वरिष्ठांना तक्रार केली.
दरम्यान चौकशीमध्ये देशमुख दोषी आढळल्यामुळेर पोलीस उपायुक्त यांनी यांच्यावर कारवाई करत निलंबित केलंय.
या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याचेही पोलिसांकडून सांगण्यात आलंय. पण पोलीस स्टेशनमध्येच महिला पोलीस सुरक्षित नाहीत, तर सर्वसामान्यांचं काय? असा प्रश्न पुणेकर विचारत आहेत.