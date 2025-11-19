English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महायुतीत चाललंय काय? NCP कडून शिंदेसेनेचा टप्प्यात कार्यक्रम! उमेदवारच अजित पवारांच्या पक्षात गेला अन्...

Nagar Panchayat Municipal Council Election: सत्तेत असलेल्या महायुतीमधील तिन्ही पक्षांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर रस्सीखेच दिसून येत असतानाच भाजपा विरुद्ध शिंदे सेना अंकानंतर आता दुसऱ्या अंकात शिंदे सेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी आमने-सामने आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 19, 2025, 11:20 AM IST
अभूतपूर्व घडामोडींनी खळबळ (प्रातिनिधिक फोटो)

Nagar Panchayat Municipal Council Election: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी केलेले अर्ज मागे घेण्यास आजपासून सुरुवात झाली आहे. स्थानिक निवडणुकींच्या आधी सुरु असलेल्या पक्षांतरावरुन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये नाराजी नाट्य रंगल्यानंतर आता महाराष्ट्रात एका ठिकाणी सत्तेत असलेले शिंदेंची शिवसेना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीविरोधात आमने-सामने आली आहे. विशेष म्हणजे शिंदेंच्या सेनेनं स्थानिक नगरपालिका निवडणुकीसाठी दिलेला उमेदवारच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने पळवला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तणावाचं वातावरण आहे. नक्की हे प्रकरण घडलंय कुठे आणि झालंय काय पाहूयात...

नेमकं घडलं काय?

पुण्यातील भोर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीतील संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. शिवसेनेचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार नितीन सोनवले यांनी अचानक अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. सोनवले यांनी अजित पवारांच्या पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने हा निर्णय शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जातोय. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उमेदवारी जाहीर झालेली असतानाही सोनवलेंनी पक्ष बदलल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. 

लढत थेट भाजपा विरुद्ध अजित पवारांची राष्ट्रवादी

आमदार शंकर मांडेकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रवेशानंतर सोनवले शिवसेनेकडून दाखल केलेला अर्ज मागे घेणार असून राष्ट्रवादीसाठी सक्रिय भूमिका बजावणार आहेत. भोरमध्ये भाजपचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या प्रवेशानंतर भाजपचे वजन वाढले आहे, तर राष्ट्रवादीनेही आपले स्थान सातत्याने टिकवून ठेवले आहे. या घडामोडीनंतर शिवसेनेची समीकरणे ढवळून निघत असून लढत आता जवळजवळ भाजपाविरुद्ध राष्ट्रवादी अशी थेट असणार आहे. महायुतीतील तिन्ही पक्षांत सुरू असलेली उमेदवार खेचाखेच, फोडाफोड आणि अंतर्गत स्पर्धा अधिक तीव्र होत आहेत या संघर्षाचा पुढील राजकीय परिणाम काय होईल याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

नक्की वाचा >> ...तर राज्यातील सर्व निवडणुका रद्द होणार? दिल्लीतून येणार सगळ्याचं पक्षांचं टेन्शन वाढवणारी बातमी?

भाजपा विरुद्ध शिंदेंची शिवसेना

भाजपाने ठाणे-डोंबिवली भागात शिंदे सेनेच्या प्रभावी स्थानिक नेत्यांना पक्षात घेतले. विशेषतः डोंबिवलीतील माजी नगरसेवक राजू शिंदे यांचा भाजपात प्रवेश झाल्याने शिंदे गट संतापला. शिंदे गटाला वाटते की, भाजपा त्यांच्या बालेकिल्ल्यात (ठाणे-कल्याण-डोंबिवली) जाणीवपूर्वक शिंदे सेनेचे कार्यकर्ते-नेते फोडत आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला शिंदे गटातील अनेक मंत्री (उदय सामंत, संजय शिरसाट, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर आदी) हजर राहिले नाहीत. हा थेट बहिष्कार मानला जात आहे. काही मंत्री थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले आणि नाराजी बोलून दाखवली.

नक्की पाहा हा व्हिडिओ >> 'अजित पवार सगळ्यांचा...', गुलाल उधळत BJP आमदारपुत्राचं थेट उपमुख्यमंत्र्यांना चॅलेंज! Video नं खळबळ

शिंदे, फडणवीस काय म्हणाले?

या नाराजी नाट्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी, “हा बहिष्कार नाही, मंत्री माझ्यासोबत होते किंवा प्रचारात व्यस्त होते,” असं सांगितलं. मात्र त्याचवेळी त्यांनी फडणवीसांशी चर्चा केली आणि दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचे नेते-कार्यकर्ते फोडणार नाही असा तोंडी करार केल्याची माहिती समोर आली. या प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, “आधी शिवसेनेने आमचे अनेक नेते घेतले होते, आता आम्ही घेतोय तर तक्रार कशाला?” असा सवाल केला. मात्रा त्यानंतर फडणवीसांनी प्रकरण मिटवले आणि 'कुबड्या (बाहेरचा आधार) नको' असा संदेश दिला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

