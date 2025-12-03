Pune Breaking: हिंजवडीतील प्रतिष्ठित शाळेला बॉम्बची धमकी, पिंपरी-चिंचवड पोलिसांचा तपास सुरू

एका धक्कादायक घटनेत, हिंजवडी आयटी पार्कमधील एका प्रसिद्ध शाळेला धमकीचा ईमेल आला ज्यामध्ये दावा करण्यात आला होता की त्यांच्या आवारात बॉम्ब ठेवण्यात आला आहे. ईमेल पाठवणाऱ्याची अद्याप ओळख पटलेली नसली तरी, मेसेजमुळे आयटी हबमध्ये, विशेषतः ज्या पालकांची मुले शाळेत शिकतात त्यांच्या पालकांमध्ये घबराट पसरली. पिंपरी-चिंचवड पोलिस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि सध्या तपास आणि शोध मोहीम सुरू आहे.
हिंजवडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) ऋषिकेश घाडगे यांनी द फ्री प्रेस जर्नलला सांगितले की, “बुधवारी सकाळी शाळा प्रशासनाला हा मेल मिळाला होता, त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना सतर्क केले. हिंजवडी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी, बॉम्ब शोधक आणि निकामी पथक (बीडीडीएस) आणि श्वान पथक परिसराची कसून तपासणी करत आहेत. जरी ही अफवा असण्याची दाट शक्यता असली तरी, केवळ तपासातच सत्यता सिद्ध होईल. सर्व विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आले आहे.”
पुण्यातील हिंजवडी येथे स्थित ही इंटरनॅशनल स्कूल एक सह-शैक्षणिक डे-कम-रेसिडेन्शियल संस्था आहे. जी आंतरराष्ट्रीय बॅकलॅरिएट (आयबी) कार्यक्रम देते. सुमारे २३० विद्यार्थ्यांसह, एमबीआयएस आयबी प्राथमिक वर्ष, माध्यमिक वर्ष आणि डिप्लोमा कार्यक्रमांचे अनुसरण करते. त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, शाळा एका सहाय्यक, बौद्धिकदृष्ट्या उत्तेजक वातावरणावर लक्ष केंद्रित करते जे गंभीर विचारसरणी, समस्या सोडवणे आणि स्वतंत्र शिक्षण तयार करते.
शाळेचा दावा आहे की, त्यांच्याकडे सुसज्ज कॅम्पस आहे ज्यामध्ये वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, दोन मजली ग्रंथालय, संगीत कक्ष, क्रीडांगण आणि एक स्विमिंग पूल आहे. नियमित डॉक्टरांच्या भेटीसह एक वैद्यकीय कक्ष आणि जवळच्या रुग्णालयाशी करार केल्याने विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित होते. एमबीआयएस समग्र विकासासाठी क्रीडा, सांस्कृतिक उपक्रम, क्लब आणि संरचित आठवड्याच्या शेवटी सहलींवर देखील भर देते.