/Pune Crime: पुण्यात मोठ्या स्कॅंडलचा भांडाफोड; बारावी पास तरुण करायचा महिलांची गर्भलिंग चाचणी; मागच्या 2 वर्षात...

Pune Crime: पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यात उघडकीस आलेल्या गर्भलिंग तपासणी रॅकेटने आरोग्य यंत्रणा आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांना हादरवून सोडले आहे. बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या एका व्यक्तीने स्वतःला तज्ज्ञ असल्याचे भासवत पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनच्या सहाय्याने गर्भलिंग तपासणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात दोन जणांना अटक करण्यात आली असून आणखी काही संशयितांचा शोध सुरू आहे.
दौंड तालुक्यातील केडगाव परिसरात बेकायदेशीर गर्भलिंग तपासणी सुरू असल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर आरोग्य विभागाने तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांनी सखोल चौकशी सुरू केली. तपासादरम्यान एका घरातून गुप्तपणे गर्भलिंग निदान केले जात असल्याचे समोर आले. या कारवाईत पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन जप्त करण्यात आले.
मुख्य आरोपी अण्णासाहेब गिरी हा केवळ बारावी उत्तीर्ण असून त्याच्याकडे कोणतीही वैद्यकीय पदवी किंवा अधिकृत परवाना नव्हता. तरीही तो चीनमध्ये तयार केलेले पोर्टेबल अल्ट्रासाऊंड उपकरण मोबाईल अॅपशी जोडून गर्भलिंग तपासणी करत असल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तो 2024 पासून हा बेकायदेशीर व्यवसाय चालवत होता.
तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी प्रत्येक गर्भलिंग तपासणीसाठी सुमारे 5 हजार ते 15 हजार रुपये घेत होता. गर्भात मुलगी असल्याचे आढळल्यास संबंधित महिलांना गर्भपातासाठी इतर डॉक्टरांकडे पाठवले जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात एका आयुर्वेदिक डॉक्टरलाही अटक करण्यात आली असून दोन डॉक्टर फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पोलिस चौकशीत आरोपीने दरमहा 15 ते 20 महिलांची तपासणी केल्याचा दावा केला आहे. मात्र काही अधिकाऱ्यांच्या मते हा आकडा 30 ते 50 पर्यंत असू शकतो. त्यामुळे गेल्या दोन ते तीन वर्षांत किती महिलांची बेकायदेशीर गर्भलिंग तपासणी झाली आणि त्यानंतर किती गर्भपात करण्यात आले, याचा तपास सुरू आहे. मोबाईल डेटा, डिजिटल संवाद आणि आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी केली जात आहे.
भारतामध्ये गर्भलिंग तपासणी आणि लिंग निवडीसाठी गर्भपात करणे कायद्याने गुन्हा आहे. या प्रकरणात आरोपींविरोधात PCPNDT कायदा तसेच भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तपास यंत्रणांना या रॅकेटमागे मोठे रेफरल नेटवर्क कार्यरत असल्याचा संशय असून आणखी अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या कारवाईमुळे राज्यातील अशा बेकायदेशीर प्रकारांवर अंकुश आणण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.