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पुण्यातील सर्वात मोठा गँगस्टर निलेश घायवळला जबरदस्त धक्का! भाऊ प्रोफेसर सचिन घायवळला अटक; मंत्र्याच्या शिफारसीमुळे मिळाला होता शस्त्र परवाना?

पुण्यातील सर्वात मोठा गँगस्टर निलेश घायवळला जबरस्त धक्का बसला. भाऊ प्रोफेसर सचिन घायवळ 9 महिन्यानंतर पोलिसांच्या हाती लागला आहे. त्याच्या अटकेची शॉकिंग स्टोरी समोर आली आहे.      

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 05, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:24 PM IST
पुण्यातील सर्वात मोठा गँगस्टर निलेश घायवळला जबरदस्त धक्का! भाऊ प्रोफेसर सचिन घायवळला अटक; मंत्र्याच्या शिफारसीमुळे मिळाला होता शस्त्र परवाना?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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