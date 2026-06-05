/पुण्यातील सर्वात मोठा गँगस्टर निलेश घायवळला जबरदस्त धक्का! भाऊ प्रोफेसर सचिन घायवळला अटक; मंत्र्याच्या शिफारसीमुळे मिळाला होता शस्त्र परवाना?

Pune Crime News : पुण्यातील सर्वात मोठा गँगस्टर निलेश घायवळला जबरस्त धक्का बसला आहे. निलेश घायवळ याचा भाऊ प्रोफेसर सचिन घायवळ याला अखेर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. 9 महिने पोलिस त्याच्या मागावर होते. मागील काही महिन्यांपूर्वी शस्त्र परवान्यामुळे तो चर्चेत होता. मंत्र्याच्या शिफारसीमुळे त्याला शस्त्र परवाना मिळवल्याचा दावा करण्यात आला होता. अखेर सचिन घायवळ पोलिसांच्या हाती लागला आहे. सचिन घायवळ याच्या अटकेमुळे घायवळ गँगची कुंडली पोलिसांच्या हाती लागणार आहे.
पुण्यातील घायवळ टोळीचा मास्टर ब्रेन अर्थात गँगस्टर निलेशचा भाऊ सचिन घायवळला अखेर पुणे क्राईम ब्रँचने अटक केलीय राजस्थानातील हिंगपूरमधून त्याला जेरबंद केलं असून पुणे कोर्टाने त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. कोथरूड, मुळशी आणि अलिकडे मराठवाड्यात पवनचक्की खंडनी प्रकारात धुमाकूळ घालणाऱ्या घायवळ टोळीवर पुणे पोलिस आयुक्तांनी मोक्का लावताच हे घायवळ बंधू फरार झालते. निलेश घायवळ परदेशात तर सचिन घायवळ पर राज्यात पळून गेला होता. पण म्हणतात ना कानून के हात लंबे होते है... पोलिलांच्या हाती सापडू नये म्हणून हा प्रोफेसर सचिन घायवळ काही लाखांची रोकड घेऊन एकटाच राजस्थानात पसार झालेला.
तिकडे हिंदपूर या गावी तो एखाद्या साधू महाराजाप्रमाणे चक्क दाढी वाढवून राहत होता. एक दिवस त्याने बदलेल्या फोन वरून आपल्या जवळच्या मिञाला फोन लावला आणि तिथेच त्याचे लोकेशन ट्रेस झालं. अशातच त्या नंबरचे लोकेशन मधेच एकदा जामखेड खर्डा साईडला स्पॉट झालं आणि पोलिसांची खाञीच पटली की हाच तो सचिन घायवळ. मग लगेच युनिट 3 ची टिम राजस्थानात गेली आणि सचिन घायवळच्या मुसक्या आवळल्या. सचिन घायवळ 9 महिने दाढी वाढवून वेगवेगळे पेहराव करुन सर्वांना गुंगारा देत होता. तो राजस्थानातील मंदिरात राहत होता. मंदिरातील प्रसाद खाऊन तो जगत होता.
सचिन घायवळवर खंडनी, हाफ मर्डर, ताबेमारी असे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या चार दोन वर्षात त्याने गावाकडे झेडपी इलेक्शनची ही तयारी केली होती म्हणे. पण इकडे मध्येच पुण्यात घायवळ टोळीच्या पंटरलोकांनी रस्त्यातील किरकोळ भांडणातून एका सामान्य नागरिकावर गोळीबार केला आणि ही घायवळ गँग पुणे पोलिस आयुक्तांच्या पुन्हा रडारवर आली. तेव्हापासून घायवळ बंधू फरार होते. त्यातला सचिन अखेर जेरबंद झाला..
गुंड निलेश घायवळ याच्या भावाला योगेश कदमांनी शस्त्र परवाना देण्यासाठी शिफारस केली होती असा दावा केला जात होता. सचिन घायवळ याच्यार अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. असं असतानाही त्याला शस्त्र परवाना देण्यात आल्याचा कथित दावा करण्यात आला. सचिन घायवळवर आर्म्स अँक्ट, खुनाचा गुन्हा यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी घायवळला शस्त्र परवाना नाकरला होता. मात्र गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत त्यांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्याची शिफारस केली. 20 जून 2025ला सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्याची शिफारस योगेश कदम यांनी केली. दरम्यान गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना का दिला असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला होता.