पुणेकर तरुण पहाटे 3 वाजता बाल्कनीत अडकले, ब्लिंकिट बॉयची अशी घेतली मदत; मजेशीर VIDEO होतोय व्हायरल!

Pune Blinkit Rescue Video: पुण्यात 4 जानेवारी 2026 च्या रात्री साधारण तीन वाजता, मिहिर गहूकर आणि त्याचा मित्र आपल्या फ्लॅटच्या बाल्कनीत उभे होते. अचानक बाल्कनीचा दरवाजा आतून बंद झाला आणि ते दोघे बाहेरच अडकले. घरात त्यांचे आई-वडील झोपलेले होते. दरवाजा ठोकून किंवा ओरडून मदत मागितली तर पालकांची झोप मोडेल आणि शिव्याही पडतील, असा विचार करून त्यांनी शांतपणे उपाय शोधला. ही परिस्थिती तणावपूर्ण तरी खूपच मजेदार होती. कारण रात्रीच्या वेळी मदत मागण्यासाठी फारसे पर्याय नव्हते. काय घडली नेमकी घटना? सविस्तर जाणून घेऊया.
अडचणीत असलेला सामान्य माणूस पोलीस किंवा नातेवाईकांना फोन करतो, पण या तरुणांनी वेगळाच मार्ग निवडला. त्यांनी ब्लिंकिट ॲपवरून काही सामानाची ऑर्डर केली. ऑर्डर करताना त्यांनी डिलिव्हरी एजंटला फोन लावला आणि पूर्ण घटना सांगितली. "भाऊ, आम्ही बाल्कनीत अडकलो आहोत, तुम्ही मदत कराल का?" असं विचारून त्यांनी एजंटला घरात येण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात केली. ही आयडिया इतकी अनोखा होती की, ब्लिंकिट सारख्या क्विक कॉमर्स सेवेचा असा वापर कुणी कल्पनाही केली नसेल.
ब्लिंकिटचा डिलिव्हरी बॉय खूपच समजूतदार निघाला. तो ऑर्डर घेऊन आला आणि फोनवरून मिळालेल्या सूचनेनुसार काम करू लागला. "चावी तिथे आहे, हळूच दरवाजा उघडा आणि आत या," असं मार्गदर्शन करताना व्हिडीओत ऐकू येतं. एजंटने घराची मुख्य चावी शोधली, दबक्या पावलांनी आत प्रवेश केला जेणेकरून पालकांची झोप मोडणार नाही. नंतर बाल्कनीचा दरवाजा उघडला आणि दोघांना सोडवले. ही प्रक्रिया पाहून एजंटची सावधगिरी आणि मदतीची तयारी कौतुकास्पद वाटते.जेव्हा एजंटने बाल्कनीचा दरवाजा उघडला, तेव्हा दोघा मित्रांची हसू फुटलं आणि मोठा सुटकेचा नि:श्वास सोडला. राहत आणि मजेचं मिश्रण या व्हिडीओत स्पष्ट दिसतं. मिहिरने हा व्हिडीओ इंस्टाग्रामवर अपलोड केला आणि कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, "साल का पहला कांड!" म्हणजे वर्षातील पहिली मजेदार घटना. हा प्रसंग इतका हलका-फुलका आणि मजेशीर होता की, लोकांना हसू आवरलं नाही.
मिहिरच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर फक्त 300 च्या आसपास फॉलोअर्स असतानाही, हा व्हिडीओ लाखो लोकांनी पाहिला आणि 36 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले. लोक कमेंट्समध्ये लिहितायत की, "पप्पा जागे झाले असते तर काय झालं असतं?" किंवा "ब्लिंकिट भाऊला मोठी टिप द्या!" डिलिव्हरी एजंटच्या मदतीची आणि तरुणांच्या जुगाडाचं खूप कौतुक होतेय. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरलाय. कारण तो खूपच रिलेटेबल आणि हसवणारा आहे. ही घटना मजेदार असली तरी रात्री अनोळखी व्यक्तीला घराची माहिती देणं धोकादायक ठरू शकतं, अशी प्रतिक्रियाही येतेय. तसेच गिग वर्कर्सवर विश्वास ठेवणं चांगलं, पण नेहमी सावध राहावं लागतं, असा सल्लाही काहींनी दिलाय.