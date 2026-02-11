English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pune Mhada Lottery : पुण्यात म्हाडाच्या 3000 घरांसाठी लॉटरी, A to Z संपूर्ण मााहिती

Pune Mhada Lottery 2026 : मुंबईपाठोपाठच पुण्यातही म्हाडाच्या 3000 परवडणाऱ्या घरांसाठी अतिरिक्त लॉटरी काढली जाणार आहे. याची सोडत जाहीर झाली आहे. याबाबत A to Z माहिती जाणून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 11, 2026, 10:51 PM IST
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) घोषणा केली की ते मार्चमध्ये 3000 परवडणाऱ्या घरांसाठी अतिरिक्त लॉटरी काढणार आहे. पुणे क्षेत्रातील 4186 परवडणाऱ्या घरांच्या निकालांच्या घोषणेदरम्यान म्हाडा पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी ही घोषणा केली. म्हाडाच्या मते, पुणे गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळाने गेल्या अडीच वर्षांत सुमारे 25000 परवडणाऱ्या घरांची विक्री उपलब्ध करून दिली आहे.

"म्हाडाच्या पारदर्शक व्यवस्थापन आणि दर्जेदार बांधकामामुळे, म्हाडावरील जनतेचा विश्वास वाढत आहे आणि 4186 घरांसाठी प्राप्त झालेले 215965 अर्ज हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. सोडतींची मालिका सुरू ठेवत, म्हाडा पुणे मंडळ मार्चमध्ये सुमारे 3000 परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीसाठी सोडती काढणार आहे," असे म्हाडाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

म्हाडाच्या पुणे मंडळाने सप्टेंबर 2025 मध्ये 4186 परवडणाऱ्या घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली. या लॉटरीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात 20 टक्के समावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 3322 गृहनिर्माण युनिट्स आणि 15 टक्के सामाजिक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 864 गृहनिर्माण युनिट्सचा समावेश होता.

मुंबईमध्ये म्हाडाची लॉटरी 2026

पुढील दोन ते तीन महिन्यांत म्हाडा मुंबईत 5000 परवडणाऱ्या घरे बाजारात आणण्याची अपेक्षा आहे. एकूण घरांपैकी सुमारे निम्मी घरे मुंबईच्या गोरेगाव परिसरात विक्रीसाठी येतील. याशिवाय, म्हाडाने 2 फेब्रुवारी रोजी शहरातील अनेक भागात प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर 120फ्लॅट्सची विक्री करण्याची घोषणा केली होती. 4 फेब्रुवारी रोजी, असे म्हटले होते की 5 फेब्रुवारीपासून सुरू होणारी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया ‘तांत्रिक कारणांमुळे’ पुढे ढकलण्यात आली आहे. सूत्रांनुसार, विक्रीसाठी सर्वात महागडे अपार्टमेंट दक्षिण मुंबईतील ताडदेव येथे आहे, ज्याची किंमत ₹8 कोटींपेक्षा जास्त आहे, तर सर्वात कमी किमतीचे अपार्टमेंट ₹38 लाख आहे. म्हाडाच्या मते, हे फ्लॅट कांदिवली, चारकोप, शिंपोली, अँटॉप हिल, वडाळा, पवई, मालाड, मानखुर्द, घाटकोपर, विक्रोळी, भायखळा, ताडदेव, लोअर परळ, सायन, जुहू आणि अंधेरी यासारख्या भागात उपलब्ध आहेत.

