/Pune Bomb News: सात तासांचा टायमर अन्... पुण्यात रात्रभर रंगलं थरारक बॉम्ब नाट्य; स्थानिकांमध्ये भीतीचं वातावरण

Pune Bomb Like Object Found In Hadapsar: पुण्यातील हडपसरमध्ये रात्रभर बॉम्ब नाट्य रंगल्याचं दिसून आलं. येथील कामधेनू इस्टेटमधील एका नामांकित रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ एक बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. या वस्तूला लावलेल्या टायमरमध्ये सात तासांचा वेळ दाखवण्यात आला होता. बॉम्बसारखं काहीतरी दिसल्यानंतर तातडीने पोलिसांनी कळवण्यात आलं. परिस्थितीचं गांभीर्य आणि या वस्तूवरील टायमर पाहून पोलिसांनी बॉम्बशोधक पथकाला पाचारण केलं. त्याचप्रमाणे अग्निशामन दलालाही माहिती देण्यात आली. अखेर काही वेळानंतर टायमर लावलेली ही वस्तू घेऊन बॉम्बशोधक पथक मोकळ्या जागेत गेलं. बॉम्ब डिटेक्शन अँड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस पथक), अग्निशमन दलासह पोलिसांनीही या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवला आहे.
पांढऱ्या रंगाच्या या बॉम्बसदृश वस्तूमध्ये टायमर आणि सर्किटबरोबरच विस्फोटक सामग्री होती. या वस्तूवरील सात तासांचा टायमर सेट केलेला होता. पोलिसांनी याला लो-ग्रेड आयईडी (इम्प्रॉवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिव्हाइस) असल्याचे म्हटले आहे. बीडीडीएसने ही वस्तू सुरक्षितपणे ताब्यात घेऊन हडपसर ग्लायडिंग सेंटरच्या खुल्या मैदानात हलवले. बॉम्ब यशस्वीरित्या डिफ्यूज करण्यात आला. कोणतीही जीवितहानी किंवा नुकसान झाले नाही.
पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना अशी काही घटना घडली आहे का? असं विचारण्यात आला असता त्यांनी, "बरोबर आहे, प्राथमिक तपासामध्ये एक बॉम्ब सदृश, लो-ग्रेड एक्सप्लोझिव्हचे आयईडी प्रथमदर्शनी दिसून येतं आहे. यामध्ये आमचे बॉम्ब डिस्पोजल स्कॉड आणि गुन्हे पथकाला ज्यावेळी ही माहिती मिळाली, त्यांनी तात्काळ या आयईडीला ग्लायडिंग सेंटरच्या मोकळ्या मैदानात नेऊन योग्य पद्धतीने डिफ्यूज केले. बीडीएसने अत्यंत चांगली कामगिरी केली आहे," अशी माहिती दिली.
आता युद्धपातळीवर या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. स्थानिक पोलीस, पुणे शहर गुन्हे शाखेची टीम आणि एटीएस अशी तीन पथके मिळून याचा तपास करत आहेत, अशी माहितीही अमितेश कुमार यांनी दिली आहे.
अमितेश कुमार यांना रुग्णालयाच्या परिसरातील सीसीटीव्हीमध्ये आरोपी दिसत आहेत का? असा सवाल करण्यात आला. यावर अमितेश कुमार यांनी, "तपास आता अत्यंत प्राथमिक टप्प्यावर आहे. पोलीस दल युद्धपातळीवर तपास करत आहे. लवकरात लवकर याबद्दल विस्तृत खुलासा करण्यात येईल," अशी माहिती दिली.