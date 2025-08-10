Pune News: पुण्यात पाण्याच्या टाकीचं 4 वेळा उद्घाटन, तरी नागरिक पाण्यापासून वंचितच; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Pune Water Tank News: पुण्यात बोपोडीत नव्याने बांधलेल्या पाणी टाकीचंएकदा नव्हे तर चक्क 4 वेळा उद्घाटन होतंय. आणि विशेष म्हणजे विकाम कामाचं श्रेय लाटण्यासाठी एवढी चढाओढ सुरू आहे की प्रत्यक्षात टाकीतून पाणी पुरवठा अद्यापही सुरूच झालेला नाही.त्यामुळे पाणी न पुरवठा होणाऱ्या टाकीची चांगली चर्चा रंगलीय.
पुण्यातील बोपोडीत मधील नव्याने भरलेली 30 लाख लिटर क्षमता असलेली पाण्याची टाकी शहरात चर्चेचा विषय ठरलीय. मात्र टाकीची चर्चा इतकी रंगली आहे की या टाकीच्या बांधकामाला ऐतिहासिक काम म्हणून पोस्टरबाजी सुरू आहे. एवढंच नाही तर या टाकीचे उद्घाटन चार वेळ करण्यात आले.राष्ट्रवादीने कालच नारळ फोडून पेढे वाटून या जलकुंभाचे पहिले उद्घाटन उरकून टाकले तर कांग्रेसनं प्रतिकात्मक उद्घाटन केलं.तर महायुतीचा घटक पक्ष असलेला रिपाई गट आज रितसर स्टेज टाकून उद्घाटन करणार आहे.
पण ज्या पुणे मनपाने ही पाण्याची टाकी बांधलीय ती माञ या श्रेयवादात कुठेच नसणार हे.आम्ही टाकीतून प्रत्यक्ष पाणी पुरवठा सुरू झाल्यावरच अधिकृत उद्घाटन करू, अशी माहिती पालिकेनं कळवलीय.
पण त्याधीच राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि रिपाईने बोपोडी चौकात उद्घाटनाच्या श्रेयवादाची बँनरबाजी करून पुणेकरांची फूल टू करमणूक चालवलीय...तर राजकीय नेत्यांमध्ये श्रेय वादासाठी चळवळ सुरू आहे. विशेष म्हणजे आज रिपाईच्या उद्घाटनाला भाजपच्या म्हणजेच महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांनी पञ लिहून विरोध दर्शवलाय.
