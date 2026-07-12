/पुण्याच्या तरुणाची महाबळेश्वरमध्ये स्थानिकांकडून निर्घृण हत्या; हत्येचं कारण समजल्यावर पोलिसही हादरले!

Satara Crime News : महाराष्ट्रातीस सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळ असलेल्या महाबळेश्वरमध्ये पुण्यातील एका तरुणाची हत्या झाली आहे. महाबळेश्वरमध्ये स्थानिकांकडूनच या तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. पोलिस तपासात हत्येमागे अत्यंत धक्कादायक कारण समोर आले आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी चार जणांना अटक केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
महाबळेश्वर जवळच्या भोसे गावात या पर्यटकाची हत्या झाली आहे. अक्षय रमेश जाधव असे मृत पर्यटकाचे नाव आहे. अक्षय पुण्याच्या भिगवणचा राहणारा आहे. अक्षय आपल्या काही मित्रांबरोबर पाचगणी परिसरात फिरण्यासाठी आला होता. यावेळी अक्षयने मित्रांसोबत खूप दारु प्यायली. अक्षय याला मित्रांनी दारूच्या नशेत असल्याच्या कारणातून खोलीत ठेवले आणि ते बाहेरुन कडी लावून निघून गेले.
यावेळी त्याने खोलीजवळ असलेल्या एका घरात डोकावून पाहिले. एका तरुणीने त्याला डोकावताना पाहिले. यानंतर तिने कुटंबियांना याबाबत सांगितले. यानंतर तिचे कुटुंबीय गावतील काही दारूच्या नशेत घरात डोकावल्याच्या कारणावरून अक्षयला लाकडी दांडके आणि लाथाबुक्क्यांनी चिखलात तुडवून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. त्याने रूम बाहेर येऊन शेजारील एका घरात डोकावल्याने संबंधित मुलीच्या वडिलांनी आणि त्यांच्या साथीदारांनी त्याला जीवघेणी मारहाण केली. गंभीर जखमी अक्षयचा बारामती येथे उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला असून याप्रकरणी पाचगणी पोलिसांनी मुख्य संशयित सूर्यकांत गोळे याच्यासह वाई परिसरातील चार आरोपींना अटक केली आहे.
बीडच्या आंबेजागाईतून एक धक्कादायक घटना घडली आहे. घाटनांदूरमध्ये 21 वर्षीय तरुणाची धारधार शस्त्राने वार करत हत्या केली. ज्ञानेश्वर काकडे असं मृत तरुणाचं नाव आहे. हल्ल्यात ज्ञानेश्वरसोबचा साथीदार देखील गंभीर जखमी झाला. याप्रकरणी अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींना अटक करण्याच्या मागणीसाठी नातेवाईकांनी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या मांडला. आक्रमक होत नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला.