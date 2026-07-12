Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्याच्या तरुणाची महाबळेश्वरमध्ये स्थानिकांकडून निर्घृण हत्या; हत्येचं कारण समजल्यावर पोलिसही हादरले!

पुण्याच्या तरुणाची महाबळेश्वरमध्ये स्थानिकांकडून निर्घृण हत्या; हत्येचं कारण समजल्यावर पोलिसही हादरले!

महाबळेश्वरमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. पुण्याच्या तरुणाची महाबळेश्वरमध्ये स्थानिकांकडून निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 12, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:38 PM IST
पुण्याच्या तरुणाची महाबळेश्वरमध्ये स्थानिकांकडून निर्घृण हत्या; हत्येचं कारण समजल्यावर पोलिसही हादरले!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्याच्या तरुणाची महाबळेश्वरमध्ये स्थानिकांकडून निर्घृण हत्या; हत्येचं कारण समजल्यावर पोलिसही हादरले!
pune5 min ago
2
Mumbai36 min ago
3
Vietnam Boat Accident45 min ago
4
Twisha Sharma Case58 min ago
5
monsoon1 hr ago