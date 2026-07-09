/पुण्यातील भयानक घटनेचे थरारक 25 तास; आतून कोणताही रिस्पॉन्स मिळेना, 8 जण आता ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

Pune Building Collapse In Pimpri Chinchwad : पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात कचऱ्याचा डोंगर कोसळून भीषण दुर्घटना घडली आहे. तब्बल 25 तास उलटूनही बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत ढिगाऱ्यातून केवळ एका व्यक्तीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला असून, आणखी आठ जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
दुर्घटनास्थळी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), अग्निशमन दल, महापालिका प्रशासन आणि अन्य यंत्रणांचे संयुक्त पथक अत्यंत सावधगिरीने बचावकार्य करत आहे. कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा आणि खचलेल्या इमारतीचा काही भाग अडकलेल्या नागरिकांच्या अंगावर कोसळू नये, यासाठी यंत्रसामग्रीचा मर्यादित वापर केला जात असून, एनडीआरएफचे जवान हाताने कचरा हटवून शोधमोहीम राबवत आहेत.
दरम्यान, सुरुवातीच्या काही तासांत ढिगाऱ्याखालून प्रतिसाद मिळत होता. मात्र, आता आतून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने अडकलेल्या व्यक्तींबाबतची चिंता अधिक वाढली आहे. बचाव पथकाकडून प्रत्येक थर काळजीपूर्वक हटवत शोधकार्य सुरू ठेवण्यात आले आहे. या दुर्घटनेच्या कारणांवरून मात्र राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर मतभेद समोर आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ही घटना नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे म्हटले आहे. तर मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका मांडली आहे. तसेच या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमली जाईल आणि जबाबदारांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बचावकार्य अद्याप सुरू असून, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी यंत्रणांकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.