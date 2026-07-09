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पुण्यातील भयानक घटनेचे थरारक 25 तास; आतून कोणताही रिस्पॉन्स मिळेना, 8 जण आता ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड  मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात घडलेल्या दुर्घटनेला 25 तास उलटले आहेत.  बचावकार्य सुरू आहे.  आठ जण अद्याप ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 09, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:35 PM IST
पुण्यातील भयानक घटनेचे थरारक 25 तास; आतून कोणताही रिस्पॉन्स मिळेना, 8 जण आता ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यातील भयानक घटनेचे थरारक 25 तास; आतून कोणताही रिस्पॉन्स मिळेना, 8 जण आता ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती
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