/निर्मला सीतारामन यांचा व्हिडीओ पाहून पुणेकर व्यावसायिकाने गुंतवले 1 कोटी 7 लाख, सत्य समजताच बसला धक्का!

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्हेगारांनी पुण्यातील एका व्यावसायिकाची तब्बल 1 कोटी 7 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा बनावट (डीपफेक) व्हिडिओ तयार करून तो सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी एका गुंतवणूक योजनेची शिफारस केल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला होता. या बनावट व्हिडिओवर विश्वास ठेवत व्यावसायिकाने गुंतवणूक केली आणि अखेर कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला. या प्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
सायबर गुन्हेगारांनी एआयच्या मदतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा अत्यंत विश्वासार्ह दिसणारा डीपफेक व्हिडिओ तयार केला. या व्हिडिओमध्ये एका ऑनलाइन गुंतवणूक योजनेची शिफारस करण्यात आल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर संबंधित व्यावसायिकाने त्यावरील लिंकवर क्लिक केले. त्यानंतरच फसवणुकीची संपूर्ण साखळी सुरू झाली.
लिंकवर क्लिक केल्यानंतर सायबर गुन्हेगारांनी व्यावसायिकाशी संपर्क साधला. त्यांनी उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या स्पेस एक्स (SpaceX) कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्यास अल्पावधीत मोठा आर्थिक परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवले. नामांकित कंपनीचे नाव आणि प्रसिद्ध व्यक्तींचा संदर्भ दिल्यामुळे तक्रारदाराचा विश्वास अधिक दृढ झाला.
सायबर चोरट्यांनी तक्रारदाराला एका बनावट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडण्यास सांगितले. त्या प्लॅटफॉर्मवर गुंतवणुकीवर सातत्याने नफा होत असल्याचे खोटे आकडे दाखवण्यात आले. सुरुवातीला लहान रक्कम गुंतविल्यानंतर मोठा नफा मिळत असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे व्यावसायिकाने टप्प्याटप्प्याने 1.07 कोटी रुपये गुंतवले.
गुंतवणुकीवरील नफा किंवा मूळ रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सायबर गुन्हेगारांनी विविध कारणे सांगून टाळाटाळ सुरू केली. काही काळानंतर त्यांनी संपर्क तोडला. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर व्यावसायिकाने सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी आर्थिक व्यवहार, बँक खाती आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू केला आहे.
सायबर पोलिसांनी नागरिकांना विशेष इशारा दिला आहे. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध व्यक्तींच्या नावाने दिसणारे व्हिडिओ, गुंतवणुकीच्या जाहिराती किंवा अल्पावधीत मोठा परतावा देण्याचे दावे यावर आंधळा विश्वास ठेवू नये. एआयच्या मदतीने तयार केलेले डीपफेक व्हिडिओ अत्यंत वास्तवदर्शी असू शकतात. त्यामुळे कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळ आणि विश्वसनीय स्रोतांकडून माहितीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
सायबर तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही ऑनलाइन गुंतवणूक योजनेत पैसे गुंतवण्यापूर्वी संबंधित कंपनीची नोंदणी, नियामक संस्थेची मान्यता, अधिकृत संकेतस्थळ आणि ग्राहकांचे अभिप्राय तपासणे गरजेचे आहे. कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी अवास्तव परताव्याचे आश्वासन देत असेल, तर त्याकडे संशयाने पाहावे. संशयास्पद लिंक, अनोळखी कॉल किंवा सोशल मीडिया जाहिरातींवर क्लिक करण्यापूर्वी काळजी घेणे आणि फसवणुकीचा संशय आल्यास त्वरित राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन 1930 किंवा जवळच्या सायबर पोलीस ठाण्यात संपर्क साधणे आवश्यक आहे.