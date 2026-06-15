/मोबाईलवर आलेली डिजिटल लग्नपत्रिका पाहण्यापूर्वी दहावेळा विचार करा, पुण्यात व्याजतील 5.30 लाखांचा गंडा

Digital Wedding Cards Fraud : सध्या डिजिटल युग असल्याने छापील कार्ड द्वारे एखाद्या समारंभाला आमंत्रित करणं काहीसं कमीच झालंय. व्हाट्सअँप, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून अनेकजण आपल्या कार्यक्रमांचं आमंत्रण पाहुण्यांना पाठवत असतात. सध्या लग्नांचा सीजन सुरु आहे. अशातच मित्र मैत्रिणी पाहुणे मंडळींच्या डिजिटल स्वरूपातील लग्न पत्रिका अनेकांच्या मोबाईलवर येत असतील. मात्र त्यांच्यावर क्लिक करण्यापूर्वी दहावेळा विचार करा. कारण पुण्यातील एका व्यावसायिकाच्या बँक अकाउंटवर याच डिजिटल आमंत्रणाचा माध्यमातून चोरट्यांनी गंडा घातला आहे.
सध्या डिजिटल युग असल्याने व्हाट्सअँपवर अनेकदा मित्र मैत्रिणी तसेच पाहुण्यांकडून वेगवेगळ्या कार्यक्रमांची आमंत्रण पाठवली जात असतात. अशातच पुण्यातील एका 56 वर्षीय व्यावसायिकाला अनोळखी क्रमांकावरून त्याच्या मोबाईल फोनवर लग्नाचे डिजिटल आमंत्रण पाठवण्यात आले. डिजिटल पत्रिकेतील लिंक आणि बनावट एपीके फाईलवर क्लिक करताच मोबाईल हॅक झाला आणि त्याचा ताबा सायबर गुन्हेगारांनी घेतला. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या मोबाईलवर काही संशयास्पद मेसेज आले आणि काही वेळातच त्यांच्या बँक खात्यातून 5 लाख 30 हजार रुपये काढून घेण्यात आले. याप्रकरणी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात अज्ञात सायबर चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुण्याच्या गणेश पेठ परिसरात सुद्धा अशीच एक घटना घडली ज्यात 47 वर्षीय हार्डवेअर व्यवसायिकाला त्याच्या मित्राच्या नंबरवरून एक लग्नपत्रिका आली होती. त्या लग्नपत्रिकेची फाईल ओपन करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पण ती ओपन झाली नाही, मग त्यांनी ती फाईल पत्नीला पाठवली आणि त्यानंतर तो मोबाईल हॅक झाला. सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या खात्यातून साडेपाच लाख रुपये काढून घेतले. बँकेशी तात्काळ संपर्क साधल्यामुळे त्यातील 1 लाख 14 हजारांची रक्कम परत मिळाली. मात्र यात व्यावसायिकाला 4 लाख 42 हजारांचे मोठे नुकसान देखील झाले.
अशीच एक घटना गुरुवार पेठेत सुद्धा घडली. येथे एका 54 वर्षीय स्टॅम्प विक्रेत्याला त्याच्या भावाच्या मोबाईलवरून लग्नाच्या पत्रिकेची फाईल पाठवण्यात आली होती. संबंधित विक्रेत्याने त्यावर क्लिक केले, मग काहीवेळाने भावाने स्वतः सांगितलं की त्याचा मोबाईल हॅक झालाय. मात्र तोपर्यंत अवघ्या चार दिवसात स्टॅम्प विक्रेत्याच्या बँक खात्यातून 4 लाख 10 हजार रुपये सायबर चोरांनी लंपास केले.