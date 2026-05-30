Pune: पाण्यातून बाहेर आलं पुरातन पांडवकालीन मंदिर; दिसलं अद्भुत दृश्य!

Pune Temple Viral: पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात असलेल्या भाटघर धरणातील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. यानंतर अनेक दशकांपासून पाण्याखाली असलेले प्राचीन कांबरेश्वर मंदिर पुन्हा एकदा दर्शनास आले आहे. धरणातील पाणी सुमारे 6 ते 7 टक्क्यांपर्यंत खाली गेल्याने हे मंदिर पूर्ण स्वरूपात दिसू लागले आहे. वर्षातील बहुतांश काळ पाण्याखाली राहणारी ही वास्तू सध्या भाविक, इतिहास अभ्यासक, वास्तूविशारद आणि पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण ठरतंय. मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी परिसरात मोठी गर्दी होत असून सोशल मीडियावरही या ठिकाणाची मोठी चर्चा सुरू आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
स्थानिक नागरिक आणि इतिहासाशी संबंधित अभ्यासकांच्या मते, कांबरेश्वर मंदिराचा इतिहास अत्यंत प्राचीन असून ते पांडवकालीन असल्याची मान्यता आहे. जरी याबाबत अधिकृत पुरातत्त्वीय पुरावे उपलब्ध नसले तरी मंदिराची रचना, दगडी बांधकाम आणि त्यावरील शिल्पकला यामुळे त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित होते. या मंदिराचे मूळ नाव ‘कर्महरेश्वर’ असल्याचे काही जाणकार सांगतात. मात्र कांबरे गावाच्या हद्दीत असल्यामुळे कालांतराने ते ‘कांबरेश्वर मंदिर’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. मंदिराशी जोडलेल्या आख्यायिका आणि धार्मिक श्रद्धेमुळे या ठिकाणाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
भाटघर धरणाची उभारणी ब्रिटिश काळात 1928 साली करण्यात आली. त्यानंतर हे मंदिर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात आले आणि वर्षातील जवळपास 10 महिने पूर्णपणे पाण्याखाली राहू लागले. उन्हाळ्याच्या अखेरीस धरणातील पाणी कमी झाल्यानंतरच मंदिर हळूहळू पाण्याबाहेर दिसू लागते. त्यामुळे दरवर्षी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात या मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोक येतात. अनेक छायाचित्रकार आणि पर्यटनप्रेमीही या दुर्मिळ दृश्याचे छायाचित्रण करण्यासाठी येथे हजेरी लावतात.
या मंदिराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दशकानुदशके पाण्याखाली राहूनही त्याची रचना मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित आहे. मंदिराच्या भिंती मोठ्या आयताकृती दगडांनी बांधण्यात आल्या आहेत, तर कळसासाठी चुनखडी, वाळू आणि भाजलेल्या विटांचा वापर करण्यात आला आहे. मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्यात आजही गुडघाभर पाणी साचलेले असते. येथे स्वयंभू शिवलिंग, माता पार्वतीची मूर्ती आणि नंदी महाराज यांची स्थापना आहे. पाण्यात हात घालून शिवलिंगाला स्पर्श करण्यासाठी भाविकांची विशेष गर्दी पाहायला मिळते. सततच्या पाण्याच्या तडाख्यानंतरही मंदिराचा मुख्य सांगाडा भक्कम राहिल्याने त्याकाळातील स्थापत्यकलेचे कौतुक केले जात आहे.
कांबरेश्वर मंदिर केवळ धार्मिक स्थळ नसून महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाचे महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानले जाते. मंदिरासमोर असलेल्या वीरगळ, प्राचीन शिळा आणि जुन्या स्थापत्य अवशेषांमुळे या परिसराचे ऐतिहासिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. दरवर्षी स्थानिक ग्रामस्थ मंदिरातील गाळ काढून स्वच्छता करतात आणि मंदिर जतन करण्यासाठी प्रयत्न करतात. तज्ज्ञांच्या मते, अशा वास्तूंचे वैज्ञानिक पद्धतीने संवर्धन केल्यास भविष्यात या ठिकाणाला महत्त्वाचे पर्यटन आणि संशोधन केंद्र म्हणून विकसित करता येऊ शकते. त्यामुळे कांबरेश्वर मंदिर हे श्रद्धा, इतिहास आणि अद्भुत अभियांत्रिकी यांचा अनोखा संगम म्हणून ओळखले जात आहे.