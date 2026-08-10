/पुण्याच्या IT हबनंतर MIDC मोठ्या संकटात; 20 कंपन्या बंद होणार; एकाचवेळी 4000 लोकांची नोकरी जाणार; 1000 कोटींचे नुकसान

Pune MIDC : पुण्यातील IT हब हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे IT हब आहे. विविध कारणांमुळे येथील अनेक IT कंपन्यांना टाळे लागले आहे. तर, अनेक कंपन्या स्थालांतरित होत आहेत. अशातच आता पुण्याचे औद्योगिक क्षेत्र देखील संकटात आहे. पुण्यातील चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांना टाळे लागणार आहे. 1000 कोटींचा फटका बसणार आहे. 4000 कर्मचारी बेरोजगार होण्याची भिती वर्तवली जात आहे.
मर्सडीज बेंज, फॉक्सवॅगण, स्कोडा, ह्युंदाई यांसारख्या जागतिक कंपन्यांमुळं चाकण MIDC ची एक वेगळी ओळख आहे. पण इथले खड्डे, अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी अन होणारे अपघात नित्याचे झालेत. या त्रासाला कंटाळून 20 लघुउद्योगांनी त्यांच्या कंपनीला टाळे लावण्याची प्रक्रिया सुरु केली.
या कंपन्या सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा MIDC परिसरात स्थलांतरित होणार आहेत. त्यासाठी या वीस कंपन्यांनी संघटना स्थापन केलीये. त्याद्वारे जागा मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरु केल्यात. या वीस कंपन्या स्थलांतरित झाल्यावर एक हजार कोटींच्या उलाढलीवर परिणाम होणार आहे. चार हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडणार आहे. चाकण आणि परिसरातील अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीतून सुटका होत नसल्यानं चाकण MIDC ला हा मोठा फटका बसायला सुरुवात झाली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या गोंडपिपरी तालुक्यातील करंजी आणि आजूबाजूच्या बारा गावातील सुपीक जमीन एमआयडीसी करीता मातीमोल भावाने अधिग्रहित करून खाजगी उद्योगाच्या घशात घालण्याच्या प्रकाराचा विरोध म्हणून मोर्चा, आंदोलने, दोन शेतकरी परिषदा, हायकोर्टात याचिकेची पूर्वतयारी या सगळ्या प्रकारानंतर अंतिम उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी रद्द करण्यासाठी स्पीड पोस्टाने हजारो पत्र पाठवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी, तालुक्यातील करंजी, आक्सापूर, वडकुली, चेकवडकुली, वढोली, शिरशी देऊळवार, चेकबेरडी, बोरगाव, धानापूर, चेक बोरगाव, चेक पेलूर, लिखितवाडा, खराडपेठ या 13 गावातील शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात एका पत्रपरिषदेत आपली व्यथा मांडली. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ग्रामपंचायत स्तरावर कोणत्याही ग्रामसभेचे आयोजन न करता शासनाने अचानक एमआयडीसी करता दहा हजार एकर जमीन अधिग्रहित करायची असल्याचे राजपत्र २५/०२/२०२६ ला प्रसिद्ध केले.
दहा हजार एकर जमीन अधिग्रहित करणे म्हणजे या 13 गावातल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करून त्यांना भूमिहीन करणे तालुक्याच्या नकाशातून ती गावेच कमी करण्याचा प्रकार आहे. ही सर्व प्रक्रिया शासनाने एकतर्फी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता केली आहे. या 13 ही गावांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, एसबीसी आणि प्रवर्गातील लोक मोठ्याप्रमाणावर शेतकरी आहेत. ज्यांच्या अनेक पिढ्या शेतीत राहून कुटुंबाची गुजराल करीत आहेत. त्यांना अचानकपणे विश्वासात न घेता शेतकऱ्यांना शेतमालक असताना हक्कातून बेदखल करून त्यांच्या पुनर्वसनाचा कुठलाही आराखडा न देता ही गावेच तालुक्याच्या नकाशातून संपुष्टात आणण्याचा, शासनाचा हा प्रकार पाहून शेतकरी प्रचंड भयभीत झाले आहेत.