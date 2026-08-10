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पुण्याच्या IT हबनंतर MIDC मोठ्या संकटात; 20 कंपन्या बंद होणार; एकाचवेळी 4000 लोकांची नोकरी जाणार; 1000 कोटींचे नुकसान

पुण्याच्या  चाकण MIDC तून 20 कंपन्यांना टाळे लागणार आहे. 4000 कर्मचारी बेरोजगार होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. 1000 कोटींचा फटका बसणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 10, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:39 PM IST
पुण्याच्या IT हबनंतर MIDC मोठ्या संकटात; 20 कंपन्या बंद होणार; एकाचवेळी 4000 लोकांची नोकरी जाणार; 1000 कोटींचे नुकसान

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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