/पुण्याच्या चाकण MIDC नंतर आता हिंजवडीतील IT कंपन्या मोठा निर्णय घेणार? इंजिनीयर रस्त्यावर उतरणार

पुणे हिंजवडी : पुणे हे महाराष्ट्राचे ऑटो हब म्हणून ओळखले जाते. पुणे हे भारतातील दुसऱ्या क्रमकांचे IT हब देखील आहे. पुण्यातील हिंजवडी IT पार्क मध्ये शेकड्या IT कंपन्या आहेत. या IT कंपन्यांमध्ये कोट्यावधीची उलाढाल होते. सरकारला कोट्यावधीचा महसूल मिळतो. आता मात्र, हिंजवडी IT पार्कची अवस्था MIDC सारखी परिसारखी झाली आहे. यामुळे आता पुण्याच्या चाकण MIDC नंतर हिंजवडीतील IT कंपन्या मोठा निर्णय जाहीर करुन शकतात. हिंजवडी IT पार्कमधील विविध समस्यांविरोधात आता थेट अभियंते रस्त्यावर उतरणार आहेत.
वाहतूक कोंडी, जीवणेघे खड्डे, कचऱ्याचे साम्राज्य, प्रदूषण, पाणी आणि वीज उपलब्ध नसणे या विविध समस्यांमुळे येथे MIDC मध्ये काम करणारे उद्योजक आणि कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. या त्रासाला कंटाळूनच चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अशाच प्रकारच्या समस्यांचा सामना हिंजवडी IT पार्कमधील कर्मचाऱ्यांना देखील करावा लागत आहे. यामुळे आता हिंजवडी IT पार्कमध्ये काम करणारे अभियंते रस्त्यावर उतरणार आहेत.
हिंजवडी आयटी पार्कचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान आहे. अनेक TSC, विप्रो, इन्फोसिस, कॅपजेमीनी यांसारख्या अनेक बड्या राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालयं इथं आहे. हजारो कोटींची उलाढाल येथे होते. हजारो कर्मचारी येथे काम करतात. जागतिक दर्राजचं IT हब असलेल्या हिंजवडी परिसरात काम करणाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.
हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कसह परिसरातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. हिंजवडी, माण, मारुंजी परिसरातील आयटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. 6 सप्टेंबर मूक मोर्चा काढला जाणार आहे. आयटी पार्क टप्पा क्रमांक एकमधील इन्फोसिस सर्कलपासून ते डसॉल्ट सिस्टीम्स, शिवाजी महाराज चौकातून पुन्हा इन्फोसिस सर्कल असा हा मोर्चा असणार आहे. 500 महिला कर्मचारी या मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहेत. सकाळी 10 ते दुपारी 1 असा हा मोर्चा नियोजीत आहे. मोर्चाला परवानगी मिळावी यासाठी हिंजवडी पोलीसांना अर्ज देण्यात आला आहे. आयटी पार्कच्या विकासासोबतच स्थानिक गावांचाही सर्वांगीण विकास होणं गरजेचं असल्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. आयटी अभियंत्यांपाठोपाठ आता ग्रामस्थही रस्त्यावर उतरणार आहेत. यामुळे आता IT कर्मचारी तसेच IT कंपन्या 6 सप्टेंबर रोजी काय भूमिका जाहीर करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.