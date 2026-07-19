पुणे शहरात 14 दिवस जमावबंदी आदेश, काय आहे कारण आणि कधीपासून?

पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी असून शहरात जमावबंदीचे आदेश देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा आदेश काढण्यात आला आहे. 21 जुलै ते 3 ऑगस्ट असं 14 दिवसांसाठी पुणे शहरात पाच पेक्षा जास्त लोक एकत्र येऊ शकतं नाही. हा आदेश संपूर्ण पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रासाठी असणार आहे. तर 21 जुलै मध्यरात्री 12:01 पासून ते 3 ऑगस्ट मध्यरात्री 12.00 पर्यंत लागू असणार आहे.
पोलीस उपआयुक्त (विशेष शाखा) डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार पुणे शहरातील विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी आयोजित केलेले मोर्चे, धरणे, बंद आणि उपोषणे, तसंच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती आणि इतर सणांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी हे प्रतिबंधात्मक जमावबंदी असणार आहे.
तर नीट परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिसांनी हा आदेश काढला आहे. दिल्लीत जंतर मंतरवर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी उपोषण सुरु आहे. त्यानंतर रविवारी 19 जुलैला उद्धव ठाकरे यांनी सोनम वांगचूक यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी मुंबईत आंदोलन केलं. सोनम वांगचूक यांची मागणी आहे की, या परीक्षेतील गैरप्रकारांची केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा.
दरम्यान वांगचूक यांना पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पाठिंबा दिला होता. सोमवारी 20 जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा तर पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी राज्यभरात आंदोलनाची हाक दिलीय. पुण्यातील जमावबंदीच्या आदेशावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचेप्रदेश सरचिटणीस सुनील माने नाराजी व्यक्त केली आहे.
1. या आदेशानुसार शहरात कोणतेही स्फोटक, ज्वलनशील किंवा आग लावणारे पदार्थ नेण्यास मनाई आहे.
2. कोणत्याही व्यक्तीचे, राजकीय नेत्याचे किंवा प्रतिकात्मक पुतळ्याचे सार्वजनिक प्रदर्शन किंवा दहन करण्यास बंदी 3. भडकाऊ घोषणा देणे, अश्लील टिप्पणी करणे, चिथावणीखोर भाषणे देणे
4. सार्वजनिक व्यासपीठांवरून समाजाच्या नैतिकतेला किंवा राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे कोणतेही पोस्टर, बॅनर किंवा दृकश्राव्य साहित्य प्रसारित करण्यावर कडक बंदी
5. सार्वजनिक ठिकाणी दगड, प्राणघातक शस्त्रे, तलवारी, भाले, काठ्या, सळ्या, बंदुका किंवा कोणत्याही व्यक्तीला शारीरिक इजा पोहोचवू शकणारे इतर कोणतेही उपकरण बाळगण्यास, गोळा करण्यास किंवा तयार करण्यास मनाई