पुण्यातील Viral लग्नाची थरकाप उडवणारी गोष्ट; 22 ची ती, 30 चा तो, मध्यरात्री 12 ची वेळ, 35 वार अन्...

Pune Crime News: प्रेमप्रकरणानंतर लग्न केल्यावर अवघ्या सात दिवसांमध्ये पतीचं खरं रुप समोर आलं, बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या दिवशीच मध्यरात्री पुण्यातील रस्त्यावर थरार

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 27, 2026, 12:31 PM IST
पुण्यातील प्रकरणाची राज्यभर चर्चा (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Pune Crime News: पुण्यातील राहुल कांबळे आणि सायली भिसे प्रकरण सध्या राज्यभरामध्ये चर्चेत आहे. खरं तर या दोघांचं प्रेमप्रकरण होतं आणि दोघांनी परस्पर संमतीने लग्न केलं. मात्र लग्न केल्यानंतर त्यांच्या प्रेमकथेला ग्रहण लागलं आणि आजच्या घडीला ती जखमांनी विव्हळत असून तो तुरुंगात आहे. या दोघांच्या लग्नाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले होते. मात्र सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर या दोघांमध्ये असं काय घडलं की आज त्यांच्याकडे कमनशिबी म्हणून पाहिलं जातंय ते जाणून घेऊयात...

सात फेरे घेतले आणि सात दिवसांमध्ये...

​पुण्यातील औंध रोड परिसरातील हा सारा घटनाक्रम असून सध्या या दोघांचं लग्न आणि त्यामधून घडलेला प्रसंग हा माणुसकीला काळिमा फासणारी क्रूर घटनाक्रम म्हणून चर्चेत आहे. 22 वर्षीय सायली भिसेने 12 वर्ष ज्या व्यक्तीवर जीवापाड प्रेम केलं त्यानेच तिला दगा दिला. ज्याच्यावर विश्वास ठेवून सायलीने आयुष्यभराची साथ निभावण्याचे वचन देत सात फेरे घेतले त्याच पतीने लग्नानंतर अवघ्या सात दिवसात तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला.

12 वर्षांपासूनच प्रेमप्रकरण; दारुच्या नशेत मारहाण

सायली ज्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडली तो कुख्यात गुंड राहुल कांबळे आहे. 30 वर्षीय राहुल कांबळे आणि सायली भिसे यांचे 12 वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. या प्रदीर्घ काळानंतर दोघांनी मोठ्या आशेने प्रेमविवाह केला. मात्र, लग्नानंतर काही दिवसांमध्ये राहुलचे खरे रूप समोर आल्यानंतर सायली थक्क झाली. दारूच्या नशेत घरी येणारा राहुल सायलीला सतत मारहाण आणि शिवीगाळ करायचा. घरी येऊन पत्नीला मारहाण करणे हा त्याचा नित्यक्रम झाला. अवघ्या सात दिवसात राहुलने सायलीला इतका त्रास दिला की स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी सायलीला वडिलांचे घर गाठावे लागले.

आंबेडकर जयंती कार्यक्रमावरुन येताना रात्री 12 वाजता हल्ला

तेव्हापासूनच वैवाहिक वादामुळे सायली आणि राहुल दोघे वेगळे राहत होते. सायलीने जेव्हा या त्रासाला कंटाळून घटस्फोटाची मागणी केली, तेव्हा राहुलचा अहंकार दुखावला गेला. घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात सुरू होता. राहुल घटस्फोटाच्या कागदपत्रांवर सही करायला तयार नव्हता. सायलीने घटस्फोट मागितल्याचा राग मनात ठेवून तिला धडा शिकवण्याचा इरादा मनात ठेवून त्याने तिच्यावर हल्ला केला. सायली आपल्या मैत्रिणीसोबत औंध रोडवरील आंबेडकर जयंती कार्यक्रमाला गेली होती. कार्यक्रम संपल्यानंतर रात्री सुमारे 12 वाजता घरी परतत असताना राहुलने तिला गाठलं. त्याने प्रथम तिला बेदम मारहाण केली. घटस्फोट मागितल्याचा राग सायलीला मारहाण करुन व्यक्त केल्यानंतर ब्लेडने सायलीच्या कपाळ, गाल, खांदा, पाठ, ओठाखाली असे तब्बल 35 वार केले. या हल्ल्यात सायली गंभीर जखमी झाली. तिने खडकी पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली. सायलीने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी राहुल कांबळेला अटक केली आहे. 

मनाविरुद्ध लग्न केल्याचा दावा

सायलीने केलेल्या दव्यानुसार, तिने मनाविरुद्ध लग्न केलं आहे. राहुलने माझ्यावर लग्नासाठी दबाव टाकला. घाटातून फेकून देण्याची धमकी देत त्याने माझ्याशी लग्न केलं होतं, असं सायलीचं म्हणणं आहे. सायली सध्या सरकारी रुग्णालयात उपचार घेत आहे. तिची प्रकृती चिंताजनक असली तरी त्यात सुधारणा होत आहे. राहुलविरुद्ध खडकी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे आणि तपास सुरू आहे. सध्या राहुल पोलिसांच्या ताब्यात आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

