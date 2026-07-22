/पुण्याजवळ निर्माण होणार आणखी एक नवे पुणे शहर; मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यासारख्या जबरदस्त सुविधा

नवीन पुणे शहर : मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई शहराची निर्मीती करण्यात आली. यानंतर आता तिसरी मुंबई आणि चौथ्या मुंबईची देखील घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई प्रमाणेच आता पुण्याला देखील नव्या शहराचा पर्याय मिळणार आहे. पुण्याजवळ नवे पुणे शहर विकसीत करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने याचे संकेत दिले आहेत. या नव्या पुणे शहरात मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यासारख्या जबरदस्त सुविधा मिळणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात पुरंदर येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारले जात आहे. हे महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमाकांचे मोठे विमानतळ असणार आहे. पुरंदर येथे उभारण्यात येणाऱ्या विमानतळा जवळचं नव पुण शहर उभारण्याचा प्लान आहे. या नव्या शहरामुळे पुणे शहरावरील ताण कमी होणार आहे.
पुरंदर येथे नवीन IT पार्क देखील विकसीत केले जाणार आहे. यामुळे भविष्यात येथे मोठा IT हब निर्माण होणार आहे. पुण्यातील IT पार्कमुळे पुण्यात वास्तव्यास येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. यामुळे सेवा सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. यामुळेच पुरंदर जवळ विकसीत येणाऱ्या नवीन पुणे शहरात भविष्यातील पायाभूत सेवा सुविधांच्या गरजा लक्षात घेऊन विकास कामे केली जाणार आहेत.
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळा पर्यंत पोहचण्याचा प्रवास अधिक जलद आणि सुकर करण्यासाठी थेट दिवे घाटात दुहेरी बोगदे तयार केला जाणार आहे. या बोगद्यांमधून केवळ रस्तेच नाही, तर थेट विमानतळापर्यंत जाणारी भूमिगत मेट्रो मार्ग निर्माण करण्याचा सरकारचा प्लान आहे.
पुणे-सिंहगड, हडपसर-यवत आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या तीन मोठ्या उन्नत मार्गांच्या प्रकल्पांचा भूमिपूजन सोहळ नुकताच पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या नव्या विकास प्रकल्पांची घोषणा केली.
पुणे शहरात वाहतूक कोडींची समस्या ही सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. नवीन पुणे शहरात या समस्येचा विचार करुनच शहरातील रस्त्यांची रचना केली जाणार आहे. येथे भूमीगत मार्गांसब डबल डेकर रस्ते निर्माण केले जाणार आहेत. यासह मेट्रोने पूर्ण शहर जोडले जाणार आहे. पुरंदर विमानतळाची भूसंपादन प्रकिया जलद गतीने सुरु आहे. पुरंदर विमानतळाचा कम प्रत्यक्षाच सुरु झाल्यानंतर नवीन पुणे शहर निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने आराखडा तयार केला जाणार आहे.