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पुण्याजवळ निर्माण होणार आणखी एक नवे पुणे शहर; मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यासारख्या जबरदस्त सुविधा

पुण्याजवळ आणखी एक नवे पुणे शहर विकसीत केले जाणार आहे.  महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमाकांचे मोठे विमानतळ विमानतळ  पुरंदरमध्ये उभारले जात आहे. या विमानतळा जवळच नवे पुणे शहर उभारले जाणार आहे.  मेट्रो, अंडर ग्राऊंड रस्ते आणि डबल डेकर पूल अशा सर्व सुविधा येथे असणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:38 PM IST
पुण्याजवळ निर्माण होणार आणखी एक नवे पुणे शहर; मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यासारख्या जबरदस्त सुविधा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्याजवळ निर्माण होणार आणखी एक नवे पुणे शहर; मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यासारख्या जबरदस्त सुविधा
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