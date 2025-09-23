पुण्यातील रस्त्यावर आकाशातल्या चांदण्या इतके खड्डे; पुण्यातील खड्ड्यांची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

Pune Potholes Issue :पुण्यातील नागरिकांनी रस्त्यावरील खड्डे तसे नवे नाहीत...ते रोजच प्रशासनाला शिव्यांची लाखोली वाहत खड्ड्यांतून प्रवास करतात. तर, प्रशासनही याकडे पाहून न पाहिल्यासारखं करत वेळ मारून नेत असतं, पण आता मात्र पुणे महापालिका प्रशासन एकदम खडबडून जागं झालं असून खड्डे बुजबण्याची तयारी सुरू केली. त्यामागे कारणही तसंच ठोस आहे. कारण पुण्याच्या खड्ड्यांबाबत खुद्द सीएम फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केली.
पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवशी फडणवीस पुणे दौ-यावर होते. या वेळा त्यांना पुण्यातील खड्ड्यांचा सामना करावा लागला. यानंतर त्यांनी त्याबाबत पालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे नाराजी बोलून दाखवली. तसेच तातडीने रस्ते दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. आता मुख्यमंत्रीसाहेबांनी स्वत:च तक्रार केल्याने एरवी झोपेत असलेल्या पथ विभागात चांगलीच खळबळ उडालीय. दरम्यान याबाबत बोलताना आयुक्तांनी रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे असल्याची प्रांजळ कबुलीच देऊन टाकलीय.
दरम्यान यावरून सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. पुण्यातच काय संपूर्ण महाराष्ट्रातच रस्त्यांची प्रचंड दुरावस्था असल्याचा हल्लोबोल त्यांनी केलाय. पुण्यातील रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे आहेत. या खड्ड्यांमुळे पुणेकरांना अगणित त्रासही सहन करावा लागतो. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर लवकरच पुण्यातील खड्डे बुजवले जाणार आहेत. पुण्यातील खड्ड्यांप्रमाणे राज्यभरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत तातडीने आदेश द्यावेत.
FAQ
1. पुण्यातील खड्ड्यांच्या समस्येबाबत मुख्य घटना काय आहे?
पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास होत आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान त्यांना खड्ड्यांचा सामना करावा लागला. यानंतर त्यांनी पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली आणि तातडीने रस्ते दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले.
2. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोणत्या प्रकारची नाराजी व्यक्त केली?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुण्यातील रस्त्यांवरील प्रचंड खड्ड्यांबाबत पालिका आयुक्तांशी बोलताना नाराजी बोलून दाखवली. त्यांनी तातडीने रस्ते दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या, ज्यामुळे पथ विभागात खळबळ उडाली.
3. पुणे महापालिकेचे आयुक्त काय म्हणाले?
आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे असल्याची प्रांजळ कबुली दिली. ते म्हणाले की, शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था खरी आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार तातडीने दुरुस्तीची तयारी सुरू आहे.