CNG Price Hike: महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाच्या शहरात मध्यरात्रीपासून वाढले सीएनजीचे दर! आता रिक्षाचे भाडेही महागणार? बघा आजचे दर

CNG Price Hike in Maharashtra : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरात शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून CNG च्या दरात वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे आता रिक्षाचेही भाडे वाढणार का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. नेमकी कुठे आणि किती रुपयांची दरवाढ झाली आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...
CNG Price Increased in Pune and PCMC Areas : वाहनधारकांच्या खिशाला कात्री लागली असून महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरात शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून सीएनजीचे दर वाढले आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथे ही दरवाढ करण्यात आली आहे. यामुळे परिसरातील वाहनचालकांना पुन्हा एकदा इंधनदरवाढीचा फटका बसला आहे. याचा फक्त सहाजिकच रिक्षा दरवाढीवरही होऊ शकतो कारण पुण्यात अनेक रिक्षा या CNG वर चालतात. शहरासह चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी भागात सीएनजीच्या दरात वाढ करण्यात आली असून, नव्या दरांची अंमलबजावणी ८ मेच्या मध्यरात्रीपासून सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने (MNGL) सीएनजीच्या किरकोळ विक्री दरात प्रति किलो १.५० रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. या दरवाढीनंतर पुणे आणि आसपासच्या भागात सीएनजीचा नवीन दर ९२.२५ रुपये प्रति किलो इतका झाला आहे.
कंपनीच्या माहितीनुसार, नैसर्गिक वायूच्या खरेदी आणि उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलत्या परिस्थितीचा आणि पुरवठा खर्चाचा परिणाम थेट सीएनजीच्या किमतीवर झाल्याचे सांगितले जात आहे.
दरवाढीमुळे खासगी वाहनधारक, कॅब चालक आणि ऑटोरिक्षा चालकांच्या खर्चात वाढ होणार असली तरी, सीएनजी हे इतर इंधनांच्या तुलनेत अजूनही परवडणारे पर्याय असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. पुण्यातील सध्याच्या इंधनदरांचा विचार करता, पेट्रोलवर चालणाऱ्या कारच्या तुलनेत सीएनजी वापरणाऱ्या वाहनांमध्ये जवळपास ४५ टक्क्यांपर्यंत बचत होत असल्याचे कंपनीने नमूद केले आहे. तर डिझेल वाहनांच्या तुलनेत ही बचत सुमारे २२ टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
ऑटोरिक्षा चालकांसाठीही सीएनजीचा वापर आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कंपनीच्या मते, रिक्षाचालकांना सीएनजीमुळे इंधन खर्चात सुमारे २४ टक्क्यांपर्यंत बचत मिळत आहे. त्यामुळे दरवाढ झाली असली तरी सीएनजीची मागणी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, घरगुती वापरासाठी पाईपद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या पीएनजीच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे.
अहमदनगर – ₹95.50, अकोला – ₹93.53, अमरावती – ₹93.78, औरंगाबाद – ₹91.90, भंडारा – ₹86.93, बीड – ₹96.20, चंद्रपूर – ₹90.00, धुळे – ₹93.65, गडचिरोली – ₹90.00, गोंदिया – ₹86.93, हिंगोली – ₹93.53, जळगाव – ₹96.20, जालना – ₹96.20, कोल्हापूर – ₹96.95, लातूर – ₹85.50, मुंबई – ₹81.00, नागपूर – ₹88.90, नांदेड – ₹90.65, नंदुरबार – ₹89.14, नाशिक – ₹93.65, उस्मानाबाद – ₹85.50, पालघर – ₹79.50, परभणी – ₹90.65, पुणे – ₹92.50, रायगड – ₹81.00, रत्नागिरी – ₹85.50, सांगली – ₹95.50, सातारा – ₹95.50, सिंधुदुर्ग – ₹83.65, सोलापूर – ₹93.00, ठाणे – ₹81.00, वर्धा – ₹90.00, वाशीम – ₹93.53, यवतमाळ – ₹93.78.
नवीन दर लागू झाल्यानंतर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हिंजवडी, चाकण आणि तळेगाव परिसरातील सीएनजी पंपांवर अद्ययावत दरानुसार विक्री सुरू करण्यात आली आहे. वाहनधारकांनी नव्या दरांची नोंद घेऊन प्रवासाचे आणि इंधनखर्चाचे नियोजन करावे, असे आवाहन कंपनीकडून करण्यात आले आहे.