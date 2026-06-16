पुणेकरांच्या खिशाला चाप लावणारी अपडेट; CNGची दरवाढ, घरगुती पीएनजीही महाग!

Pune CNG Rates Hike: पुणे आणि परिसरातील वाहनधारकांच्या खिशाला चाप लावणारी बातमी समोर आली आहे. सीएनजीच्या वाढत्या किमतींमुळे नागरिकांच्या खर्चात आणखी भर पडणार आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो 1 रुपयांची वाढ जाहीर केलीय. तसेच नवीन दर आजपासून लागू करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर घरगुती वापरासाठीच्या पीएनजीच्या दरातही वाढ करण्यात आलीय. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांपासून ते व्यावसायिक वाहनचालकांपर्यंत सर्वांवर आर्थिक परिणाम होणार आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
एमएनजीएलने जाहीर केलेल्या नव्या दरानुसार सीएनजीची किंमत आता प्रतिकिलो 95.75 रुपये झाली आहे. यापूर्वीच्या दराच्या तुलनेत प्रतिकिलो 1 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ तात्काळ प्रभावाने लागू झाली असून वाहनधारकांना आता प्रत्येक भरणीवेळी अधिक खर्च करावा लागणार आहे. विशेषतः रिक्षाचालक, कॅब चालक आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या खासगी वाहनधारकांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
नवीन सीएनजी दर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी या भागांमध्ये लागू करण्यात आले आहेत. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सीएनजी वाहनांचा वापर केला जातो. औद्योगिक क्षेत्रे आणि आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागांमध्ये दरवाढीचा परिणाम वाहतूक खर्चावर आणि काही प्रमाणात सेवा क्षेत्रावरही दिसून येण्याची शक्यता आहे.
नैसर्गिक वायूच्या खरेदी खर्चात वाढ झाल्यामुळे दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती एमएनजीएलने दिली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ऊर्जा दर, पुरवठा व्यवस्थेतील बदल आणि वाढता खर्च यामुळे गॅस वितरण कंपन्यांवर आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम ग्राहकांना आकारल्या जाणाऱ्या दरांवर झाल्याचे सांगितले जात आहे.
सीएनजीबरोबरच घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) च्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. नव्या दरानुसार पीएनजीची किंमत 51.50 रुपये प्रति एससीएम (स्टँडर्ड क्युबिक मीटर) इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरगुती गॅस बिलामध्ये वाढ होण्याची शक्यता असून कुटुंबांच्या मासिक खर्चावर त्याचा परिणाम जाणवू शकतो.
गेल्या काही महिन्यांपासून इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील दरांमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. आता सीएनजी आणि पीएनजी दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मासिक बजेट आणखी ताणले जाणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक, खासगी प्रवास आणि घरगुती वापर या सर्व स्तरांवर वाढीव खर्चाचा परिणाम दिसू शकतो. भविष्यात नैसर्गिक वायूच्या बाजारभावानुसार दरांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.